“Alonso puede seguir un par de años, tranquilamente”

Flavio Briatore (Verzuolo, 1950) ejerce oficialmente de asesor ejecutivo de Alpine, aunque en la práctica, todas las decisiones pasan por él. Vetado durante años en la F1 a raíz del escándalo del ‘Crashgate’ de Singapur 2008, el empresario italiano asegura que ha vuelto por “pasión”. En un encuentro con los medios en Barcelona, durante la presentación del nuevo monoplaza A526, que rueda estos días en el Circuit, nos contó sus ambiciosos planes para la escudería, que se estrena como cliente de Mercedes.

“Estoy muy contento de volver a la Fórmula 1 y dedicar todo mi tiempo a mejorar el equipo. Y ese es mi objetivo. Queremos ayudar al equipo a luchar por los puntos en cada carrera. Y luego luchar por el podio en cada carrera. Queremos estar allí”, señala ilusionado.

Después de finalizar con solo 22 puntos (todos de Gasly) y último en el Mundial de Constructores de 2025, Briatore está convencido de que Alpine tiene una gran oportunidad para recuperarse con el nuevo reglamento que entra en vigor en 2026: “Dejamos de desarrollar el coche del 25 muy rápidamente porque vimos que no estaba a la altura y eso nos da ahora cierta ventaja. Tuvimos un buen invierno. Nos dieron mucho tiempo en el túnel de viento. Y creemos que tenemos un coche muy competitivo. Empezamos desde cero, como todos los demás, pero tenemos el motor Mercedes”, advierte con mirada felina.

“Cuando llegué, el equipo estaba en una situación difícil. Conozco muy bien a la gente. Así que para mí fue como volver a casa. El equipo lo pasó mal, pero el 25 ya es pasado. Estamos en el año 2026. Sé que no hay competencia en el motor. Y ahora el motor es muy importante”, subraya.

Por experiencia, Flavio sabe que las ‘cosas de palacio’ van despacio. Que lo importante es estar bien posicionado “para que cuando algo suceda, tu estés ahí”. La receta no tiene secretos: “Hay que ir a la carrera, terminar cada carrera. Y tener la oportunidad de subir al podio o lo que sea. Mientras estés en los puntos, eres competitivo, siempre hay que estar entre los 8-10 primeros, puedes ser tercero, cuarto, quinto... Luego depende de los circuitos. De eso se trata ser competitivo”, dice.

Briatore considera que tiene “todas las herramientas” para cumplir su misión en Alpine y traslada la responsabilidad a sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto: “Tengo suficiente de todo. Ahora veamos qué tan competitivos son los pilotos. Con la nueva normativa, el piloto tiene que hacer mucho, no solo ajustar, sino también gestionar la carrera y la batería. Creo que equilibra muy bien al piloto. Tenemos todo lo necesario para triunfar”, opina.

“Hay un plan, siempre lo hay. No quiero venir aquí a y decir que vamos a ganar, porque primero hay que estabilizar al equipo en los primeros 3, 4 o 5 años. Después sí hay que ir a por el Mundial. Lo ganamos con Benetton y todos se reían. Lo logramos dos veces con Renault y todos se reían. Ahora quizá volvamos a ganar y todos reirán de nuevo”, avisa el italiano.

La apuesta por Colapinto

Briatore parece haber superado las dudas que tuvo la temporada pasada con Colapinto: “El problema de Franco es la clasificación. En carrera, es competitivo. Vemos que ahí está a la par con Gasly, tiene la misma velocidad. Estamos trabajando duro con él y está cambiando mucho, está madurando rápido. El año pasado era un niño recién llegado de la Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Y lo vemos constantemente. Está más interesado en la telemetría y los datos de los ingenieros, pasa mucho tiempo en el túnel de viento y es muy disciplinado", afirma,

"Solo necesita concentrarse en la clasificación. A veces está demasiado emocionado y el coche no está a la altura de su talento. Necesita llegar a la clasificación, relajarse y asegurarse de hacerlo bien”, sugiere Flavio, que bromea sobre una posible sustitución por el reserva Paul Aron, como ocurrió tras solo seis carreras en 2025, cuando el argentino se quedó con la plaza de Jack Doohan: “No sé, creo que se me ha olvidado el botón de cambiar pilotos, lo he perdido, desapareció…”.

“A Franco no solo le digo cosas en la oficina. Fuera de ella también, constantemente. Tiene talento. Estos chicos llegan a la Fórmula 1 con mucha presión. Son jóvenes, de 20 o 21 años y la presión es enorme. El sufrió un poco más, pero ya está al nivel de todos, podemos trabajar con él, por eso le subimos al coche”, insiste.

“Si no ganamos, que gane Alonso”

Briatore presume de su instinto a la hora de descubrir pilotos. Le dio la primera gran oportunidad a Michael Schumacher y también a Fernando Alonso, al que ha representado durante muchos años. De ahí que le preguntemos por el asturiano, que a sus 44 años afronta una temporada crucial con Aston Martin. Cree que pase lo que pase, Alonso tiene ‘cuerda’ para rato: “Fernando es increíble y muy competitivo. Puede seguir tranquilamente uno o dos años más", subraya ante las cámaras de RTVE.

Rechaza cualquier comparación con Colapinto y deja claro que el español juega en otra Liga: “Bueno, a ver, el joven Fernando era un fenómeno. Estamos hablamos de alguien como Ayrton Senna, Michael Schumacher o, yendo a los de ahora, Max Verstappen… es muy pronto para pensar que el joven Franco… además el viejo Alonso es lo suficientemente bueno”.

Si no gana Alpine, querrá que gane Alonso, le interrumpen: “Al cien por cien, que gane Fernando”.