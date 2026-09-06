Alonso saldrá desde el pitlane en el GP de Italia

Aston Martin ha roto el parque cerrado en Monza y Fernando Alonso saldrá desde el pitlane por cambiar varios componentes eléctricos de su motor Honda. El español acabó último en la clasificación del sábado, tras detectar un problema en su coche durante la Q1, aunque iba a salir 18º por las sanciones de varios pilotos en parrilla.

Esta penalización apenas tendrá consecuencias prácticas para su carrera en el GP de Italia, donde Aston Martin es el coche más lento en las largas cuatro rectas del autódromo de Monza.

El cambio de piezas se ha confirmado esta mañana, cuando el equipo ha informado que ha tenido que actuar sobre su unidad de potencia después de que ésta no arrancase en los últimos minutos de la Q1, dejando a Alonso sin opción de mejorar sus cronos.

Noticias relacionadas

El propio Alonso explicó tras bajarse del coche el sábado que el fallo podía deberse al motor de combustión interna, la batería o algún otro elemento del sistema. Ahora, Aston Martin ha detallado que ha tenido que montar un nuevo MGU-K, una nueva batería (ES) y una nueva Unidad de control electrónico (CE).