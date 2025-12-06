Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán sexto y duodécimo en el GP de de Abu Dabi
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell
EFE
El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina. En la clasificación, Verstappen desafío hasta el final a los McLaren y logró la pole.
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.
Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.
Clasificación
- M. Verstappen
- L. Norris
- O. Piastri
- G. Russell
- C. Leclerc
- F. Alonso
- G. Bortoleto
- E. Ocon
- I. Hadjar
- Y. Tsunoda
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- ¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid
- Sorteo del Mundial 2026: grupos y rivales de España en la fase de grupos
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- El Barça celebra la explosión de Héctor Fort
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- No nos dejan comer, no nos dejan vivir como una familia': el drama de los bares de Cornellà tras el cierre por el atropello masivo
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces