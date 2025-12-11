Alonso y Sainz, entre los diez pilotos mejor pagados de la F1 en 2025

Lando Norris, flamante campeón del mundo de F1, figura entre los tres pilotos mejor pagados de la parrilla al rondar los 50 millones de euros de beneficios, entre salarios y bonus por título y victorias. El británico, probablemente, disparará su cotización en el ‘Gran Circo’ la próxima temporada, pero el curso 2025 cierra con Max Verstappen como rey absoluto en el capítulo de ganancias.

Los sueldos de los pilotos de F1, especialmente los diez mejores, están entre los más altos del panorama deportivo. Y aunque los contratos y las diferentes cláusulas de rendimiento son confidenciales, la revista de negocios más relevante del mundo, Forbes, ha publicado su ranking anual de los mejor pagados.

Verstappen, que después de ganar cuatro títulos consecutivos ha dejado escapar el quinto por solo dos puntos ante Norris, es el piloto que más dinero se ha llevado en la presente temporada, con un total de 65 millones de euros.

Lo sorprendente es que le sigue a poca distancia Lewis Hamilton, que fichó por Ferrari a golpe de talonario y con estatus de heptacampeón del mundo, pero ha despedido su primer año de rojo sin subir ni una sola vez al podio, sexto en el Mundial y superado ampliamente por su compañero Leclerc. Aún así, el británico ha ingresado 60 millones de uros.

El top 3 de la clasificación lo ocupa el campeón del mundo Lando Norris con 50 millones de euros, justo por delante de su compañero Oscar Piastri, aunque a una distancia considerable, porque el australiano, que acabó tercero en la general, pero lideró el Mundial hasta octubre, ganó 32 millones de euros en McLaren.

Charles Leclerc (26) precede a Fernando Alonso (23), que completa el top seis de los pilotos con mejores salarios, mientras que Carlos Sainz recibió 11 millones en su primer año en Williams. Pese a ser rookie y el más joven de la parrilla (19 años), el italiano Kimi Antonelli se ha colado en el top diez, con 10.5 millones, en su primer año en la categoría.

Los 10 pilotos mejor pagados en 2025: