Alonso no se rinde: "Vamos a ir a por esos puntos"

Fernando Alonso no tira la toalla. Reconoce que desde el primer libre en Austria ha sufrido para encontrar el equilibrio en el coche. “Hemos hecho mil pruebas”, asegura. Hoy, en clasificación, le han faltado unas milésimas para prolongar su racha en Q3 y este domingo el asturiano saldrá undécimo en parrilla. “Mejor la posición que las sensaciones”, dice. Con todo, sigue motivado.

"Estoy contento, creo que la posición está bien, a un puesto de los puntos mañana, así que vamos a intentar ir a por esos puntos. Soy optimista por la posición, pero me quedan dudas con el coche,el feeling es más pesimista, ha sido desafiante todo el fin de semana, un poco desbalanceado, curvas lentas, curvas rápidas, diferentes balances", ha explicado ante los micrófonos de DAZN.

"Hemos intentando múltiples set-ups y no hemos acertado con el balance, el coche se ha mantenido igual desde la primera vuelta de entrenamientos hasta la Q1. He visto que ha sido difícil para todos, muchos se han ido fuera de pista y cosas así. Las condiciones serán difíciles mañana, incluso más calurosas que hoy, así que veremos lo que podemos hacer", ha añadido.

Alonso confía en que pueda haber “líos”, situaciones de estrategia o coches de seguridad en la carrera de este domingo (15:00 horas) y espera estar ahí para aprovechar la oportunidad si se presenta, después de puntuar en Barcelona y Canadá, dondé firmó su mejor actuación este año (7º). “Está claro que todo puede pasar mañana. Hemos visto los líos que hay, hay que estar ahí para recoger cualquier punto”, avisa.

“Con dos décimas puedes estar del quinto al veinte. Intentaremos coger la parte delantera. Cuidar los neumáticos. Más calor, no ayudará y será el reto de mañana. No queremos dejar el DRS con los coches de delante porque hay tres zonas”, ha resumido Fernando, que ha incidido en los problemas del AMR25 en Austria: “Subviraje en curva rápida y sobreviraje en la lenta. Las sensaciones del fin de semana no han sido buenas. No me he encontrado cómodo. En la crono hemos tenido un coche difícil de conducir, difícil de cerrar una vuelta limpia. Y no espero que por suerte nos volvamos rápidos, pero todo es posible”, ha zanjado.