Alonso se retira a las quince vueltas en Australia...Y vuelve a pista

Alonso ha hecho ‘magia’ absoluta, aunque luego resultara estéril, para colocarse décimo en la salida, remontando desde la 17ª plaza con el Aston Martin, cruzando los dedos para poder completar las 58 vueltas de carrera. De momento, lo está logrando, aunque con un parón para hacer "un ajuste largo".

De nada han servido su esfuerzo, el AMR26 ha durado quince vueltas antes de enfilar el camino de boxes, con resignación máxima de Alonso, que ya avisaba el sábado que "ante cualquier anomalía pararemos para poder correr la próxima semana en China", ante la escasez de repuestos de baterias y demás elementos.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el piloto asturiano ha vuelto a pista para seguir en carrera, con dos vueltas perdidas, para seguir acumulando kilometros con un Aston Martin que sin duda necesita rodar y recoger los máximos datos posibles

Tras los abandonos de Piastri y Hulkenberg antes de empezar, en apenas quince vueltas ya eran cuatro los pilotos fuera de combate, con Hadjar y Alonso, a los que una vuelta más tarde se ha sumado Bottas. De momento, Lance Stroll sigue en carrera, aunque al fondo del pelotón