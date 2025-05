Alonso resucita en Imola: "Ha sido una bonita sorpresa"

Fernando Alonso está de vuelta. Después de una interminable travesía por el desierto donde Aston Martin peleaba semana tras semana por no ser el último coche de la parrilla, la escudería parece haber dado con la tecla con el último paquete de novedades para el GP de Emilia Romagna.

El asturiano, que todavía sigue sin puntuar esta temporada, confirmó las sensaciones con una quinta posición de salida esperanzadora. Quizás el Aston Martin no merezca estar tan arriba por ahora, pero Imola espera ser recordado como el punto de inflexión del equipo de cara a seguir escalando posiciones en la clasificación.

Más contento que de costumbre tras el milagro de Imola, el asturiano se mostró ilusionado por las buenas sensaciones que tuvo a bordo de su Aston Martin: "La verdad es que ha sido una bonita sorpresa", confesó. "No esperábamos estar tan arriba. Hemos analizado las mejoras y nos hemos dado cuenta de que eran un pasito adelante. Creíamos que íbamos a estar en la Q2, esta mañana quedamos decimosegundo y decimotercero, así que terminar quintos es una bonita sorpresa".

Un quinto esperanzador

A pesar de las buenas sensaciones este sábado en la clasificación, conviene recordar que la quinta posición de Alonso es un espejismo que no refleja la realidad del monoplaza de Aston Martin: "No creo que seamos los quintos más rápido, por lo que hay que estar preparado mañana para perder posiciones". Será una carrera complicada en Imola, aunque una buena posición de salida en Emilia Romagna te asegura una buena oportunidad de puntuar puntos. Los primeros de la temporada, quizás.

Aston Martin se mostró creativo este sábado y decidió poner los medios cuando sus rivales iban con los blandos, una decisión que permitió tanto a Alonso como a Stroll estar más arriba que de costumbre: "Estaba de acuerdo en poner los medios. Todavía no estaban claras las prestaciones esta mañana, así que hemos alternado entre neumáticos para saber cuáles iban mejor", confesó. "Estoy contento por el equipo, orgulloso de ellos. No solo por las mejoras, sino por siempre buscar cosas alternativas. Todos tenemos la competitividad activa a pesar de que los resultados no acompañaban". Una clasificación ilusionante que podría avecinar buenos tiempos para Aston Martin.