Alonso, resignado: "Mi única opción era la lluvia"

Fernando Alonso ha vivido otro fin de semana desastroso en Bélgica, quizá el peor de la temporada. Lo fue la clasificación del sábado, con los dos Aston Martin al fondo de la parrilla, Alonso, 19º y Stroll, 20º. Y lo fue también su apuesta por arrancar desde el pitlane con una configuración pensada para la lluvia. La carrera, que se aplazó durante hora y media, empezó aún en condiciones de mojado, pero la pista se secó en apenas unas vueltas y el asturiano terminó relegado a la 17ª posición.

“Ha sido una carrera aburrida, como siempre cuando salgo desde el pitlane. No ha pasado absolutamente nada; ni banderas amarillas, ni coches de seguridad, ni un abandono... Nada”, ha resumido Fernando, resignado a su (mala) suerte.

“Hemos salido con la configuración de lluvia completa, la hemos cambiado en el Parque Cerrado, y después hemos hecho como 40 vueltas en seco. Así lo único que podíamos hacer ere intentar ver la bandera cuadros y no gastar mucho motor. Mi única opción era la lluvia", ha explicado el bicampeón en DAZN.

Alonso incluso ha restado valor a su acierto con la parada;: "Creo que fue sólo que los intermedios estaban destrozados, así que fuimos a por los secos. No fue una elección valiente, como lo fue en Silverstone, fue una elección que tuvimos que hacer porque los intermedios ya habían desaparecido", ha explicado.

Sin embargo, Alonso se ha mostrado de acuerdo con la decisión de la FIA de retrasar el inicio de la carrera en Spa por las malas condiciones climáticas. "Al principio era peligroso, no se veía nada y había que esperar. No quedaba otra. Sabemos que la seguridad es prioritaria, incluso hablamos de ello el viernes, en la sesión informativa previa. Y creo que al principio no había condiciones para correr con visibilidad, así que la carrera empezó en el momento adecuado, para ser sincero".

"Lo cierto es que no pensamos que sería una tarde soleada. Pensábamos que habría chubascos durante todo el día y no ocurrió, así que nuestra apuesta falló. Teniendo un ala con la que iba 15 km/h más lento que los demás, mi único sueño de sumar puntos era que lloviese y hemos hecho 40 vueltas con neumáticos de seco”, ha insistido.

De cara al próximo fin de semana en Hungría, la última carrera antes del parón de verano, Alonso espera que las cosas mejores: "Supongo que sí, ayer fuimos 19º y 20º, así que esperemos que mejor", ha dicho. A peor, desde luego, no pueden ir.