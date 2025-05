Alonso, resignado tras la qualy: "Q1 es nuestro límite ahora mismo"

Fernando Alonso ha protagonizado un sábado para olvidar en Miami. Lawson le ha embestido a falta de cuatro vueltas y le ha dejado fuera de carrera en la sprint, cuando rodaba en zona de puntos, y por la tarde, el asturiano ha caído eliminado a las primeras de cambio en clasificación, por lo que mañana partirá 17º en la parrilla.

Tras la sesión clasificatoria, Fernando se ha mostrado resignado ante las cámaras. "Q1 es nuestro límite en este momento. No hay nada que esconder", ha espetado en un tono amargo, recordando que "hace dos años aquí luchábamos por podios. Ayer estuvimos repasando vueltas antiguas y sigo teniendo el mejor tercer sector en color púrpura"

"El rendimiento de ayer y de esta mañana probablemente sea incluso un poco mejor que en 2023. Entonces me estaba adaptando aún al coche y al equipo. Pero ahora estamos al otro lado de la parrilla. Es algo que tenemos que entender y trabajar más duro. Tenemos problemas desde Australia y solo podremos tener tres o cuatro opciones durante la temporada para puntuar", ha lamentado.

"Hice un trabajo razonable. Le saqué un par de décimas a Lance (Stroll), que ahora mismo es mi única referencia real. Los otros equipos van cambiando: a veces es Sauber, Haas, Alpine...así que es difícil compararse con ellos", ha añadido Fernando comparándose con su compañero. "Me encuentro muy bien, estoy haciendo muy buenas vueltas, solo que los resultados están siendo muy malos".

La carrera del domingo será de nuevo misión imposible para Alonso y Aston Martin: "Va a ser difícil. No es que estemos fuera de posición: estamos atrás porque nuestro ritmo es ese. Así que, si llueve otra vez o hay un poco de caos, quizá podamos beneficiarnos. Pero va a ser complicado".

Sobre el incidente con Lawson, que fue sancionado con 5 segundos, Alonso se ha mostrado comedido. "Fuimos juntos a la sala de los comisarios, pero no le doy importancia a eso. Deberíamos haber estado luchando con Hamilton por el podio si hubiera parado cuando la pista estaba lista", ha insistido, cargando contra la estrategia de Aston Martin.

"No hubo explicación. Es difícil leer todo desde el muro. Depende mucho del coche. Algunos pueden mantener los neumáticos de seco vivos incluso cuando la pista está húmeda, otros no. En nuestro caso, estaba claro que los intermedios no eran suficientes. Pero claro, en el ordenador eso es difícil de ver", ha señalado.