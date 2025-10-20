Alonso se resigna: "Con el noveno coche hemos sumado un punto"

Sin hacer mucho ruido pero siempre cumpliendo, Fernando Alonso volvió a sumar a bordo de su Aston Martin en el Circuito de Las Américas. A pesar de tener un fin de semana más un monoplaza considerablemente menos competitivo que el resto, el asturiano exprimió lo poco que tenía su AMR25 para rascar un punto del GP de Estados Unidos que, con todo, sabe a poco.

"Esperaba un poco más, la verdad", expresó Fernando tras la carrera ante el micrófono de DAZN. "Siempre que sales décimo, esperas que ser octavo o noveno sea posible. Han abandonado dos coches rápidos delante de nosotros, tanto el Williams como el Mercedes. Quedar décimos tampoco es una carrera que haya sido demasiado buena para nosotros, pero los fines de semana al sprint siempre son así: el viernes vamos bien, el sábado un poco menos y el domingo todavía menos", confesó.

"Somos el noveno coche"

El asturiano, a pesar de mostrarse inconforme con el resultado, pone en valor el punto conseguido: "Desaprovechamos la oportunidad de ayer y hoy era más difícil. Los cuatro equipos de arriba están en otra liga, Williams un poco en tierra de nadie, luego Haas iba más rápido que nosotros, Sauber ni te cuento, Racing Bulls estaba detrás nuestro a un segundo... solo nos queda Alpine detrás nuestro. Así que con el noveno coche, sumar un punto... estoy contento", analizó el asturiano.

De cara a 2026, Alonso reconoce que Aston Martin deberá hacer un sobreesfuerzo para ponerse al día comparado con el resto de escuderías: "Hay que esperar, el año que viene todos empezaremos con dudas de si hemos tomado el camino correcto y también con las esperanzas de que así sea y las energías renovadas, todos somos optimistas en febrero”, analizó. “Pero en nuestro caso tenemos muchas cosas que hacer, tenemos gente nueva que llegó este año, tenemos un nuevo motorista, tenemos que hacer la caja de cambio por primera vez en 17 años, así que creo que vamos a tener un inicio con más trabajo que otros equipos”.

“Veremos, siempre es el objetivo de cualquier cambio de reglamento, a veces se consigue otras no, queda por ver, pero creo que si hay más adelantamientos será por la gestión de energía y no las dimensiones del coche, a ver si lo conseguimos para que la gente se divierta”, advirtió el asturiano, que ya tiene su vista puesta en México para seguir puntuando en una temporada complicada para Aston Martin.