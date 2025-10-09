"Alonso repartió sobres de 1000 euros a su equipo y McLaren se los hizo devolver"

Se han escrito miles de páginas a propósito del terrorífico año que vivió Fernando Alonso en McLaren, en 2007, cuando el entonces jefe de la escudería de Woking, Ron Dennis, decidió que el bicampeón español compartiera box con su protegido, el novato Lewis Hamilton. Pero en cada historia que sale a la luz se aprecia hasta qué punto se torció aquella oscura etapa. No hay que olvidar la frase: "estamos corriendo contra Fernando", que se le escapó a Dennis en una rueda de prensa.

En una entrevista con Peter Windsor, Mark Slade, que era el ingeniero de pista de Alonso, cuenta ahora una triste anécdota que pone de relieve el buen talante de Fernando con la gente que forma su núcleo de trabajo y que en aquella época McLaren se encargó de difundir dándole el sentido contrario.

"En Nürburgring en 2007, el primer día, Fernando se me acercó y me dijo: “¿Puedes darme una lista de todos los que trabajan en mi coche?”.¿Hasta qué punto?, le pregunté. Porque, obviamente, está el encargado de almacenar las piezas, los que trabajan en tus coches y los demás, ya sabes, no se puede definir quién trabaja en tu coche y quién no. Así que, en fin, hice una lista que me pareció bien, lo mejor que pude. Un rato después, volvió y me dijo: “¿Podrías hacer que estos chicos de la lista se reúnan conmigo en la parte de atrás?”. Fernando apareció en la parte trasera del garaje con un montón de sobres”, explica Slade, que continúa su relato desvelando qué había en esos sobres.

"Fernando dijo, “antes me gustaba compartir mis ganancias con mis chicos en el coche. No es algo que haya hecho en McLaren hasta ahora, pero es algo que me gusta, quiero mostrar mi agradecimiento por estar en mi coche y hacer un trabajo tan bueno”. Repartió los sobres, los abrimos y creo que había 1000 euros en cada uno. Me quedé atónito, estábamos un poco desconcertados, no sabíamos qué decir. Así que simplemente dijimos: “Qué amable, muchas gracias”.

“Un rato después Dave Ryan (el director deportivo de McLaren entonces) entró en la autocaravana con cara de pocos amigos y me preguntó: “¿Qué demonios ha pasado en el garaje?”. Cuando intenté explicárselo me interrumpió: “Tienes que darnos todo el dinero. Es completamente indignante, no podemos permitir eso en este equipo”. Y básicamente nos advirtió que cualquiera que no devolviera su dinero sería despedido. Todos devolvieron sus sobres, creo que McLaren se los dio a Fernando y le pidió que no lo volviera a hacer".

"Estoy seguro de que ese es el caso de todos los equipos hoy en día; tienen esa política. Y creo que está bien, pero se difundió la historia insinuando que Fernando intentaba comprar la lealtad de sus mecánicos. Y quizás soy ingenuo, no me pareció que fuera así. Era algo normal en aquella época".

Peter Windsor puntualiza en este punto: "Bueno, les puedo asegurar que Carlos Reutemann siempre hacía eso con sus mecánicos de carrera y Nigel Mansell también. Ahí lo tienen. Hoy no se le habría permitido hacerlo por el tema de la visibilidad y el del equipo, pero ambos lo hicieron, sin duda".

“Creo que esto demostró la incompatibilidad entre Fernando y McLaren y después todo empeoró. Me gustaba mucho Fernando y trabajar con él. Era un buen tipo. Sí, jugaba un poco, pero era buena persona. Y algunas de las cosas que sucedieron fueron iniciadas por la familia de Lewis, Lewis y su padre", revela Slade.

"Fue una verdadera lástima que no salier bien, que no encajara en McLaren, porque Fernando porque era un piloto brillante y un activo fundamental para el equipo. De hecho, lo sigue siendo y bien podría ganar el campeonato Mundial el año que viene con Aston Martin. No me extrañaría. Es un fenómeno. Tiene una determinación innata, un deseo absoluto y un hambre de éxito. Le consume por dentro y es lo que lo impulsa", considera.

"Y, por desgracia, eso puede ponerle en situaciones difíciles y a veces se pasa de la raya por eso, simplemente el deseo que le recorre por dentro. Es una furia, es algo especial, pero disfruté mucho trabajando con él”, reconoce el ingeniero, que añade otro episodio a su historia personal con Alonso: “Volvió a Renault y una mañana, antes del primer día de test, Fernando apareció de repente en el motorhome, me vino saludar y me dio un fuerte. Era un tipo enorme, francamente encantador. Es una faceta de él que la gente no ve, pero es un buen tipo”.