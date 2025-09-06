Fórmula 1
Alonso reconoce su "sorpresa" por estar en Q3: "Teníamos el peor coche"
El piloto asturiano, que arrancará octavo en la carrera de Monza, ha sido crítico a pesar de su buen resultado en la clasificación del GP de Italia: "Supongo que mañana iremos perdiendo posiciones y es lo que más duele, no sumar los domingos"
A pesar de cosechar un gran resultado que le pone una vez más en valor, Fernando Alonso ha comparecido con semblante serio ante los medios en Monza. El piloto asturiano ha logrado acceder a la Q3 y mañana partirá octavo en parrilla. Su compañero Lance Stroll, con el mismo coche, ha caído eliminado en Q1 y arrancará decimoséptimo. Para Fernando, esa era la posición natural que le correspondía a Aston Martin.
“Ha salido mejor de lo esperado. Pensábamos quedarnos fuera en la Q1. Por eso pusimos tres juegos de neumáticos al principio, porque pensábamos que ya no íbamos a progresar más. Y fíjate, avanzamos también la Q2 y salir octavos mañana es una sorpresa para nosotros”, ha reconocido.
“No me esperaba estar en la Q3. Si caíamos en la Q1 era lo esperado y había que aceptarlo. Es un gran premio y un circuito bastante atípico para nosotros y vinimos aquí con lo mismo del año pasado, pero esta vez ha funcionado mejor”, ha explicado Fernando, que ha mantenido un tono pesimista: “Mañana en carrera salgo fuera de posición y supongo que iré cayendo poco a poco, perdiendo posiciones” ha insistido.
“Con Alpine pensábamos que teníamos el peor coche. Bueno, seguimos pensando que tenemos el peor coche. Ha sido un día inspirado. Todo el año está siendo muy raro, con muy pocos puntos”, ha lamentado.
“Pero la carrera es mañana, creo que sufriremos, iremos más lentos en las rectas y eso será un hándicap muy grande. Siempre tengo la mala suerte de estar por detrás de los puntos. Contento con el trabajo realizado. Pero no sumar puntos los domingos es lo que más me duele. Lo que no está en mi mano no lo puedo controlar”, ha zanjado Alonso.
