¡Alonso recibe las últimas mejoras del AMR25!

MONTMELO (Spain), 30/05/2025.- Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain in action during the first practice session for the Formula One Grand Prix of Spain in Barcelona, Spain, 30 May 2025. The 2025 Formula 1 Grand Prix of Spain is held at Circuit de Barcelona-Catalunya on 01 June. (Fórmula Uno, España) EFE/EPA/ALEJANDRO GARCIA. gp españa 2025. circuit catalunya / ALEJANDRO GARCIA / EFE