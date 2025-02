Alonso rebaja el soufflé: "Necesitaremos fines de semana perfectos para estar en los puntos"

No está siendo la pretemporada que muchos se esperaban con Aston Martin. La escudería británica llegaba a los test de Bahréin prometiendo un cambio en el 95% de su monoplaza, aunque en la pista el coche parece volver a demostrar carencias similares a las de 2024. Sin mucho optimismo en sus palabras, el asturiano ha sido sincero respecto a las posibilidades de su equipo y ha rebajado el soufflé antes del inicio de la competición oficial.

Alonso ha aprovechado las declaraciones posteriores a los test matinales en Bahréin para realizar un análisis de cómo se siente al volante del AMR25. El asturiano se siente satisfecho con el trabajo de su equipo: "Creo que hay algunos aspectos positivos en el coche. No entraremos en detalles, pero, obviamente, los datos y la correlación parecen buenos, y hay un paso adelante respecto al coche del año pasado. Y también hay algunos aspectos negativos, como probablemente todas las cosas que necesitamos arreglar y mejorar para Australia más adelante en la temporada. Así que estamos relativamente contentos", explica.

Cosas positivas... pero también negativas

Fernando Alonso se despide de la pretemporada / Aston Martin F1 Team

El asturiano agregó comentarios positivos respecto a la manejabilidad de su nuevo monoplaza: "Estaba relajado", comenta. Lo cierto es que Aston Martin no pudo correr las mismas vueltas que sus competidores por problemas con sus componentes, aunque Alonso le quita hierro al asunto: "Sé que no hemos dado muchas vueltas, pero no nos preocupa. El hardware del coche en sí es básicamente el del 24. Es sólo el exterior y no las partes aerodinámicas las que cambiaron mucho para el rendimiento. Así que no necesitamos las distancias de carrera normales y tantas vueltas como probablemente necesitaremos el año que viene", reconoce Alonso.

Y es que esta temporada será otro curso de sufrir para Alonso en Aston Martin. Lejos de pelear por los podios como los más creyentes esperaban, Fernando rebaja la euforia: "La zona media está muy reñida y tendremos que hacer fines de semana perfectos si queremos sumar puntos. Pero esto quizás no ha sido una sorpresa e intentaremos mejorar a lo largo de la temporada". El AMR25 mutará a lo largo de la temporada y Alonso espera que esta vez sí sea para bien: "Creo que tendremos algunas mejoras en el coche a lo largo de la temporada y si una de ellas hace que el coche cobre vida, el resto de la temporada cambia por completo", concluye.

Sobre la polémica decisión de Aston Martin de cambiar el orden de pilotos en los test por una indisposición de Stroll, el asturiano ha sido claro: "He echado de menos pilotar una tarde. Ha sido un test invierno muy, muy corto para mí. Creo que 29 vueltas el primer día, 27 el segundo por la lluvia. Hoy ha sido un programa normal, pero no suficiente", explica Alonso.

Tampoco se ha mordido la lengua el asturiano hablando de las declaraciones de Lando Norris. El británico dijo que podían haber hasta 14 ganadores en 2025, una afirmación con la cual no coincide Alonso: "No lo sé. Ahora que tiene el coche ganador, dice eso. Cuando era el quinto o sexto equipo, decía que solo un equipo ganaría todas las carreras. Es un discurso normal y confiado y es bueno para él, pero creo que va a ser difícil". Unas declaraciones nada optimistas cargadas de realismo sobre Aston Martin.