Alonso rebaja la euforia: "A una vuelta somos super rápidos, pero en carrera tocará sufrir"

Fernando Alonso estaba más que satisfecho después de una intensa sesión de clasificación en Arabia en la que ha rozado la gesta. El asturiano ha exprimido hasta la 'ultima gota' de su Aston Martin y mañana arrancará cuarto en parrilla, aunque le han faltado 55 milésimas para asegurar el segundo puesto con un coche que, al igual que en Bahrein, es muy eficiente a una vuelta. Está por ver si como sucedió hace una semana, perderá su 'magia' en carrera.

"Hemos coincidido con Hamilton y he aprovechado un poco el rebufo, pero ha sido raro, le seguía sin dejarme pasar, luego me frenaba y no quería que me penalizasen, así que estaba pendiente, pero bueno, contento con el fin de semana", ha explicado Fernando tras bajarse de su monoplaza, a propósito de su segundo intento de vuelta rápida en Q3, cuando ha aprovechado el rebufo del Mercedes para tratar de limarle milésimas al crono

"Hemos ido muy rápidos en los libres y la crono, en el mix con Red Bull y Ferrari, lo que es sorprendente batiendo a Mercedes y McLaren. Está claro que somos muy rápidos a una vuelta pero no mucho en tandas largas, hay que trabajar en ello, hacer cambios para la carrera de mañana y lo veremos ahí si funciona, pero la crono, fantástica", ha reconocido.

"He ido ganando confianza con el coche desde el primer libre, nos ha dado muy buen 'feeling' con mucho grip. En este circuito hay que tener mucha confianza porque es la única manera de pasar cerca de los muros. Si no tienes confianza nunca vas a ir rápido. Me he sentido bien y estoy contento", ha valorado Fernando.

Sin perder la sonrisa, pero realista con lo que puede esperar del Aston Martin a estas alturas, Alonso ha insistido en rebajar la euforia: "Hace cinco días en Bahrein éramos el quinto equipo en la parrilla tras Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari y en cinco días no va a cambiar la historia. Me espera una carrera difícil, tocará sufrir, pero a una vuelta, por lo que sea, somos súper súper rápidos y hay que aprovecharlo".