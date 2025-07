Alonso rebaja la euforia: "¿Mejoras? Es menos que lo de Imola"

Este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña, Aston Martin estrena un nuevo paquete de mejoras, completando las actualizaciones que incorporó con éxito en Imola, en mayo. Desde entonces, el rendimiento del AMR25 ha progresado y ha permitido a Fernando Alonso puntuar en las tres últimas citas, Barcelona (9º), Canadá (7º) y Austria (7º), donde exprimió su coche al máximo y sacó más de lo que probablemente le ofrecía.

De ahí que hoy el piloto asturiano haya mantenido un discurso muy cauto a su llegada al circuito de Silverstone, esforzándose en rebajar la euforia entorno a las nuevas piezas, que afectan al suelo y la carrocería del coche, testadas en el nuevo túnel de viento bajo supervisión de Adrian Newey.

"Son unas mejoras menores a las de Imola. Un toque en el suelo y nada demasiado obvio. Todo es bienvenido y esperemos explotarlo. También parecía que lo de Ímola no era demasiado y funcionó mejor de lo que indicaba el túnel de viento", ha explicado Alonso, que se ha presentado en el trazado con un look sorprendente, con barba incipiente, bigote y luciendo un traje blanco impoluto, haciéndole competencia al mismísimo Lewis Hamilton.

Aston Martin corre en casa y para el equipo la consigna está clara: dar el máximo ante su afición . Alonso será el encargado de testar las actualizaciones este viernes en la primera tanda de entrenamientos libres, mientras que su compañero Lance Stroll llevará la configuración anterior para comparar prestaciones. "Debemos combinar el programa, diferentes paquetes y ajustes. Será un día crucial", ha comentado el asturiano en rueda de prensa.

En el Red Bull Ring, Alonso deslumbró con su inteligente planteamiento de carrera a una parada , su habilidad para pegarse a Lawson para aprovechar el DRS y la explosiva defensa final con el rookie Bortoleto, aprovechándose de los McLaren cuando les doblaron. Una actuación que disparó las expectativas en vistas a la carrera de Silverstone.

Fernando, realista, ha matizado que “el ritmo en Austria no era para puntuar, pero entendimos cómo tomar ciertas decisiones e ideas que funcionaron. Aquí, si puntuamos, será un gran fin de semana. Lo demás sería un milagro. No creo que algo más esté disponible, los cuatro primeros equipos están kilómetros por delante de los demás y parecen intocables el resto de temporada. La normalidad no será el 7º. Luchar por un 9º o 10º será un buen fin de semana", advierte.

Que pague Max

En el paddock de Silverstone el tema de actualidad recurrente han sido las presuntas negociaciones de Max Verstappen con Mercedes y los rumores de una posible salida del campeón de Red Bull a final de temporada, lo que, según algunas fuentes, podría acercar a George Russell a Aston Martin. A Alonso, con más de dos décadas en el ‘gran circo’, ya nada le sorprende y de ahí que se lo tome a broma: “¿Verstappen? No me importa. Si quiere mi consejo, se lo puedo dar por mucho dinero”, ha zanjado con una amplia sonrisa.