Alonso reafirma su opinión: "Quizás no el chef, pero al menos el 50 % del equipo...."

Incluso antes de que la temporada 2026 de la Fórmula 1 echara a andar, Fernando Alonso ya predijo que el campeonato, tal y como se conocía, iba a cambiar para siempre.

Durante la tercera y última jornada de los test de pretemporada en Bahréin, el asturiano ya se mostró muy crítico con los nueva reglamentación y resumió la situación en una frase que pasó a la historia. "La habilidad del piloto era un factor decisivo para lograr un tiempo de vuelta rápida. El año pasado hacíamos la curva 12 de Baréin al límite, pasábamos a 280 a fondo, hoy pasamos 50km más lentos porque no queremos desperdiciar energía y queremos guardarla para las rectas", indicó Alonso para afirmar, tirando de ironía que hasta "un chef puede conducir el coche en la curva 12 a esa velocidad. Los mejores gestores de energía tienen premios (no los mejores pilotos)".

La contundente afirmación no pasó desapercibida y tras apenas tres Grandes Premios la situación ha dado la razón al de Aston Martin. De hecho, en Suzuka insistió en su valoración inicial. "Os lo dije en Bahrein, en la curva 10, que ahora hasta el chef podría conducir el coche. Quizás no el chef, pero... No sé", afirmó durante la charla con los medios en inglés, lamentando que en el trazado nipón ya no "hay ningún reto".

Hasta el fisio...

Ante la afirmación, los periodistas preguntaron a Alonso si, por ejemplo, el fisioterapeuta podría conducir los nuevos Fórmula 1 en los que la gestión de la batería se ha convertido en la clave. "Sí. Creo que al menos el 50 % de los miembros del equipo podrían conducir en Suzuka", respondió sin dudar.

"Como ya he dicho varias veces, las curvas de alta velocidad se han convertido ahora en la estación de recarga del coche. Así que vas más lento, recargas la batería en las curvas de alta velocidad y luego tienes toda la potencia en la recta. Así que la habilidad del piloto ya no es realmente necesaria", insistió.

"Solo hay que levantar el pie del acelerador o bajar la batería y se carga. Así que, sí, ya no hay ningún reto en las curvas de alta velocidad", zanjó al respecto.