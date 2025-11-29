Alonso pronostica una salida movida: "Habrá algún toque"

Fernando Alonso arrancará octavo en el GP de Qatar después de firmar otra clasificación brillante y totalmente inesperada para Aston Martin. Con todo, el asturiano sabe que en carrera será complicado mantenerse en la zona de puntos y estará atento especialmente en la salida, que vaticina movida y de máxima tensión entre los aspirantes al título, Piastri, Norris y Verstappen, que abren la parrilla.

“Será difícil, los puntos no están garantizados saliendo octavo y son cruciales para el equipo en constructores. Nuestro punto fuerte es una vuelta y con el ritmo de carrera sufrimos más, aunque intentaremos puntuar. Salimos desde el lado malo de la parrilla así que en mi cabeza más que octavo es un noveno o décimo al terminar la primera vuelta. Tendremos que pensar la estrategia desde esa perspectiva. Estoy acostumbrado, creo que desde julio no salimos desde el lado limpio. Pierdo la esperanza de tener suerte en alguna de estas cosas. Nuestro objetivo es estar por delante de Haas y de Sauber”, ha resumido.

Una vez más, Alonso se ha mostrado crítico con la actual Fórmula 1 por el sistema de reparto de los neumáticos, que en su caso le dejó sin un juego nuevo de blandos para abordar la Q3 con mayores garantías. "En la F1 de hoy en día estamos muy limitados. No pensábamos llegar a la Q3 y creíamos que la Q2 era lo máximo. Utilizamos dos juegos en la Q1 y dos en la Q2 y en la Q3 sólo tenía usados, una pena porque a lo mejor podríamos haber hecho algo más. Tenemos exceso de todo en F1, menos de cosas que sirven para dar espectáculo", ha lanzado.

"Por lo menos ha sido divertido. Me gusta sentir el coche al límite, siempre he ido rápido. Hablando con Lance (Stroll) todo el fin de semana hemos sentido el coche con bastantes dificultades. En la crono me siento bien, luego siento las carencias", ha insistido el asturiano.

De cara a la carrera, Fernando estará especialmente atento de inicio: "Creo que va a haber más cambios y algún toque en la salida. Esa es mi previsión. En los sprints cuando está todo muy tranquilo, cogemos confianza para el domingo. Pensábamos que era fácil. Hoy ha sido una procesión de coches, la curva 1 y 2 son el 80% de la carrera. Hay que arriesgar», ha advertido Alonso.