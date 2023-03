Alonso: "La primera fila es increíble"

"La calificación fue nuestro punto débil en Bahrein, pero hoy hemos ido bien a una vuelta, a ver qué podemos hacer en carrera", dice Fernando "Mañana deberíamos ir mejor que hoy, pero hay que tener lo pies en el suelo. Nuestro objetivo no era luchar con Red Bull en la segunda carrera" matiza

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula 1 que arrancará segundo este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial, valoró con entusiasmo su nuevo éxito, después del podio de Bahrein hace dos semanas. Esta vez la batalla por la pole le dejó un mejor sabor de boca, al tratarse del circuito urbano de Jeddah, que sobre el papel no era el mejor para las características de su Aston Martin. "Ha sido un buen fin de semana por ahora y salir desde la primera fila es increíble", ha reconocido tras bajarse de su monoplaza.

Alonso, que ha terminado tercero pero arrancará segundo en parrilla por la sanción que pesa sobre Charles Leclerc, ha recordado que "la calificación fue nuestro punto débil en Bahrein, donde pasamos de ser primeros en los libres a ser quintos en parrilla, pero hoy hemos ido bien a una vuelta; a ver qué podemos hacer mañana en carrera", ha advertido el piloto asturiano, que a sus 41 años disfruta de una especie de 'segunda juventud' tras dar con un monoplaza competitivo diez años después del Ferrari de 2013.

Fernando, muy motivado, ha elevado las expectativas para la carrera: "Ayer la tanda larga que hicimos a modo de prueba se vio algo afectada por el tráfico; pero es nuestro punto fuerte, así que mañana deberíamos ir mejor que hoy", ha dicho, optimista.

En cualquier caso, el español sabe que sin duda a estas alturas es prematuro plantear un desafío a Red Bull. “Max llegará durante la carrera. No dudo que estará, mínimo, en el podio. Pero ese no es nuestro objetivo. Cuando presentamos el coche el 13 de los objetivos para este año no eran luchar por la victoria con Red Bull en la segunda carrera. Tengamos los pies en el suelo”, insiste Alonso.

