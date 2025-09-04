Alonso se prepara para sufrir en Monza

Después de dos circuitos propicios –Hungría y Zandovoort-, en los que Aston Martin y Fernando Alonso no consiguieron sacar todo el rédito que perseguían, la situación se complica, y mucho, este fin de semana en Monza, un trazado de velocidad pura y baja cara, muy duro a priori para el AMR25.

Alonso, quinto en Hungría y octavo en Países Bajos el pasado domingo, es consciente de que le tocará sufrir en el autódromo italiano, parecido a Spa, donde Fernando y Stroll clasificaron últimos.

“Hay que ver como va aquí, con mucha precaución. El último circuito de eficiencia aerodinámica fue Spa y no fuimos particularmente rápidos. Veremos qué podemos mejorar respecto a lo que hicimos allí”, apunta Fernando.

Con todo, destaca la progresión desde principio de temporada: "Creo que el coche es mucho mejor ahora. Mi primer punto en el campeonato llegó en la octava o novena carrera. Al principio no teníamos un coche para estar entre los 10 mejores los domingos y ahora parece que podemos luchar en esa clase media y luchar por los puntos regularmente. En las últimas 9 carreras he estado 7 veces en la Q3, éntrelos 10 mejores, y eso demuestra que es un coche distinto. Es mejor en el lado aerodinámico, más estable aerodinámicamente y más fácil de pilotar y nos salen mejor las vueltas".

Con esta premisa, Alonso confía en que este mismo año tenga más oportunidades de brillar en la medida que le permite su coche: “Singapur y quizás Brasil, aunque no estamos depositando todas las esperanzas en una misma carrera. Queremos maximizar todos los fines de semana como aquí en Monza y ya veremos para Abu Dhabi en qué posición estamos en el Campeonato de Constructores y con cuantos puntos", dice.

El cambio también afecta al futuro de Aston Martin. La fábrica funciona y ofrece piezas que en pista se corresponden a la realidad. “No pasaba en 2023 y 2024. Confiamos en las herramientas y nos da la confianza para creer que en invierno tendremos todo lo correcto de nuestra parte”, reflexiona Alonso con miras al desafío de 2026 con las nuevas reglas.

El rumbo de la F1

Le han preguntado a Alonso por el rumbo de la F1, a propósito de la valoración del CEO del campeonato, Stefano Domenicali, que ayer anticipó algunas claves para captar audiencias jóvenes y sugirió la posibilidad de carreras más cortas los domingos y mayor número de carreras al sprint.

Alonso, el más veterano de la parrilla y con mayor experiencia en el campeonato, a a sus 44 años, ha sido contundente al respecto.

"Quizás yo estaré al otro lado de la TV cuando eso suceda, pero no creo que sea un problema del deporte. Quizás no sea necesario cambiarlo. Domenicali conoce la F1 mejor que nadie y si él piensa que es necesario ese cambio, estamos en buenas manos. También los partidos de futbol son algo largos y me siento delante de la TV y no veo los 90 minutos del partido. Voy a la cocina, vuelvo, tienes momentos de distracción y nadie habla de reducir los partidos de futbol a 60 minutos. Quizás sea un problema más de la sociedad, de los que inculcamos a los niños y no de los deportes"., destacó Fernando.

"Si las carreras son largas tienes que hacer tu propia estrategia y ejecutarla bien. Pero si son carreras muy cortas, como en las sprint, si haces una mala qualy no tendrás tiempo de ejecutar nada”, ha cerrado.