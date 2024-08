Alonso se prepara para un sábado "impredecible"

Fernando Alonso ha sido sexto este viernes en los Libres 2 del GP de los Países Bajos, el mejor del 'resto' en simulación de clasificación. El asturiano sabe que su Aston Martin no está para repetir la gesta del pasado año Zandvoort, donde terminó segundo en carrera tras una espectacular batalla con Verstappen. Sin embargo, la previsión de lluvias y condiciones mixtas para este sábado le conceden una oportunidad.

"Es bueno estar de vuelta y pilotar estos coches, con la velocidad que se nota tan rápido después de cuatro semanas sin conducir un coche de Fórmula 1. Bonita pista, buen coche, pero en cuanto al rendimiento, habrá que esperar a mañana", ha valorado Alonso con cautela al final de la primera jornada de actividad tras las vacaciones de verano.

"En este momento de la semana, no sabemos qué decir delante de la cámara. Solo hemos acabado la FP2 y no hemos analizado los datos. He disfrutado los libres de hoy, pero en términos de competitividad tenemos que esperar a mañana. Creo que tendremos que hacer frente muchos desafíos igual que en los Libres 1, pero estamos preparados", ha concedido.

"La clasificación puede ser en condiciones mixtas, es bastante impredecible, y el domingo parece que la carrera será en condiciones de seco. El viento se notará todo el fin de semana. En cada curva puedes sentir cómo cambia de forma bastante dramática, pero las condiciones son igual para todos. Veremos qué podemos hacer", concluía el asturiano.