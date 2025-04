Alonso se prepara para "una carrera muy dura... y un año duro también"

Fernando Alonso ha dado más que por bueno el resultado conseguido en clasificación en el GP de Bahrein, donde partirá 13º en parrilla tras conseguir acceder a la Q2 con un Aston Martin que según él, no está ni para eso. El asturiano se prepara para una carrera muy complicada este domingo y advierte que el calvario puede prologarse el resto de la temporada.

"La verdad es que estábamos en esa línea muy fina de saber si íbamos a pasar de la Q1 o no así que gastamos todo lo que teníamos en la Q1, afortunadamente pasamos con un coche y luego en la Q2 ya no teníamos ningún neumático porque lo gastamos todos ahí", ha explicado al final de la sesión. "Creíamos que era nuestro máximo resultado hoy estar el P14, P15 y al final con lo de Hulkenberg, ja sido un P13, que igual es una posición demasiado buena viendo nuestro ritmo", ha concedido Fernando ante los micrófonos de DAZN.

El asturiano teme un domingo en retroceso: "Creo que mañana va a ser una carrera larga, tendría que acabar la carrera y puntuar, y salimos en una buena posición para intentarlo, pero eso siempre y cuando tenga ritmo y creo que no lo hemos mostrado en todo el fin de semana. Ojalá aparezca mañana, pero esperamos una carrera dura, con una concentración máxima porque no podemos cometer ningún error", ha analizado.

"Ahora mismo está claro que nos faltan prestaciones. El equipo está trabajando día y noche, mejor dicho aquí y con estas condiciones extremas de calor, todo el garaje, todo el mundo sufriendo largas horas y no estamos donde queremos estar, no estamos en los puntos, no estamos luchando por la parte de arriba y nadie ahorra un minuto de trabajo y eso es lo que tenemos que mantener hasta que lleguemos a una condición mejor", ha subrayado.

"Va a ser un finde duro, un año duro incluso... donde tendremos que pelear por pequeños puntos, pero hay que mantener el espíritu arriba porque cuando tengamos un coche fuerte, ojalá el año que viene, el equipo tenga que estar preparado para ello", ha valorado, dejando un hilo de esperanza de cara al horizonte de 2026.

Una cosa no quita la otra y de momento, Aston Martin está peor de lo esperado cuando se inició la actual temporada: "Aquí acabas en la posición que mereces, no hay ninguna trampa en Bahrein. Adelantar se puede si tienes más ritmo, así que mañana acabaremos en la posición que merecemos. Es una carrera estratégicamente muy interesante y los pilotos también tenemos mucho que decir, si conseguimos cuidar los neumáticos. Pero es verdad que no hemos tenido el ritmo todo el fin de semana, creo que mañana será una carrera durilla", ha insistido.