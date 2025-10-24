Alonso se pone duro con Aston Martin: “No hay nada que celebrar"

Con el 2026 y el nuevo proyecto de Aston Martin en el horizonte, Fernando Alonso aterrizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México mostrándose de lo más crítico con el proyecto actual.

Pese a haber sumado un punto en Austin, el asturiano se mostró resignado por haberlo hecho con "el noveno coche". Tras estas declaraciones, Mike Krack, director de Aston Martin en pista, respondió asegurando que están siendo "demasiado autocríticos" en algunas ocasiones.

Durante el 'media day' del jueves en México, Fernando volvió a sacar a relucir su faceta más crítica, respondiendo así a las declaraciones ofrecidas por Krack el pasado fin de semana. "Somos muy críticos con nosotros mismos", confirmó en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport', asegurando que el equipo ha estado rindiendo "por debajo" de sus posibilidades durante todo el curso.

Las expectativas creadas al inicio de curso no se han cumplido con el paso de los Grandes Premios. "Creo que si nos ponemos un listón en febrero o marzo en la primera carrera del año y luego tenemos la temporada que hemos tenido, con algunos puntos bajos como equipo, pensaremos que ha sido una temporada mala. Así que no nos escondemos del hecho de que no somos suficientemente rápidos", expresó, resignado.

Pese a las dificultades, Alonso asegura que tanto él como el equipo tratan de dar lo mejor durante cada fin de semana. "Intentamos cada fin de semana hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. Intentamos cumplir", explicaba.

En Austin,la carrera terminó con una décima posición y un punto, aunque considera que "no hay nada para celebrar". "Ha sido una temporada difícil y va a seguir siendo así", se lamentó durante su intervención ante los medios.

Sin expectativas en México

El piloto asturiano ya detalló un par de carreras atrás que no esperaba nada de los circuitos que venían en el último tramo de temporada, por lo que se mostró más pesimista que optimista en cuanto a los resultados en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. "Los últimos años hemos sido poco competitivos en México y también en Las Vegas, de las carreras que quedan estos dos los dos grandes premios que más miedo nos dan", terminó diciendo el bicampeón.