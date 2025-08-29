Alonso, pletórico: "No podemos pelear con McLaren, pero sí con el resto"

Solo es viernes, pero para Fernando Alonso el de Zandvoort ha sido el mejor viernes de la temporada. Antes del verano, Aston Martin pasó del calvario en Spa al disfrute en Hungría, cosechando un valioso botín de puntos con Alonso (5º) y Stroll (7º). Y tras el ‘reset’ veraniego ha continuado la tendencia positiva, al menos en el caso del asturiano, que ha cerrado el primer día del GP de Países Bajos segundo, a 87 milésimas de Lando Norris y por delante del líder del Mundial Oscar Piastri.

Al final de la jornada, Fernando ha reconocido que no pasa por su cabeza pelear con los McLaren este sábado en clasificación, pero a partir de ahí, todo es posible. “Soy optimista, más que otros fines de semana”, ha asegurado con una reveladora sonrisa.

“Luchar contra los McLaren no está a nuestro alcance, aunque podemos pelear con los equipos top, como Mercedes, Red Bull o Ferrari. No están muy lejos. Intentaremos estar mezclados en ese grupo", ha valorado.

“Hungría fue un gran premio fuerte para nosotros y llegamos a la siguiente carrera mostrando buen ritmo en los libres. Sabemos que es viernes, pero está bien ver nuestros tiempos ahí arriba. A ver lo que podemos hacer en la clasificación”, ha resumido Alonso.

Las buenas prestaciones de Aston Martin en Zandvoort se han puesto de manifiesto también con Lance Stroll, que por la mañana ha acabado tercero tras Norris y Piastri. Pero el fuerte accidente que ha protagonizado por la tarde ha echado al traste el trabajo del canadiense en este primer día en el trazado holandés.

Alonso rebaja la euforia y es consciente de que en otros circuitos sufrirán. En Monza, la próxima semana, sin ir más lejos. Lo importante, sin embargo, es el bagaje de cara al próximo año, según considera: “Este año no estamos luchando por grandes cosas grandes, así que el foco es entender lo que hacemos en la fábrica y trasladar ese aprendizaje a la pista. Se ha visto en los últimos meses que todo lo nuevo que planteamos funciona como esperamos en la pista. Eso da gran confianza”.