Alonso ya tiene plan para cuando deje la F1

Fernando Alonso afronta un año crucial. En el plano personal, esta primavera va a convertirse en padre por primera vez. Y en el profesional, su presente con Aston Martin genera máximas expectativas. El cambio de reglamento en la F1 y el primer coche diseñado por Adrian Newey para el equipo de Silverstone pueden darle una oportunidad para volver a pelear por podios y victorias. De lo que ocurra esta temporada va a depender en gran medida el futuro del piloto asturiano, de 44 años, que debe decidir si abandona definitivamente el ‘gran circo’ o sigue adelante.

Para cuando lo haga ya hay una tentadora propuesta sobre su mesa. Zak Brown, CEO de McLaren, quiere que vuelva a intentar ganar las 500 Millas de Indianápolis con el coche papaya.

En la reciente inauguración de la nueva sede de Arrow McLaren en Indianápolis Brown abrió la puerta a un cuarto asalto de Fernando Alonso en la prueba reina del automovilismo en EE.UU, que el pasado año ganó por primera vez en la historia un español, Álex Palou.

“Cuando Fernando pare en la F1… este es su último año de contrato, pero no significa que no vaya a continuar. Hablo con él de ello cada vez que le veo. Creo que tenemos un coche que puede ganar las 500 Millas. Y pienso que él es muy capaz de ganar en Indianápolis. Disfruté mucho corriendo con él aquí. Disfrutó todos menos uno de los años (2019), pero le encantó el primero. Fue mágico y me encantaría ver a Fernando de vuelta con nosotros”, confesó el CEO de McLaren.

Alonso, que durante el paréntesis que hizo en la F1 corrió el Rally Dakar, ganó dos veces 24 Horas de Le Mans y el Mundial de Resistencia (2018-2019) y también las 24 Horas de Daytona (2019), no descarta volver al WEC, posiblemente con Aston Martin y en varias ocasiones ha comentado que le gustaría repetir en el Dakar. Sin embargo, las 500 Millas es una carrera complicada, que requiere una preparación específica para ovales y en la que influyen muchos factores en el resultado final.

Fernando ha participado en tres ocasiones en la Indy 500. En la primera (2017) llegó a luchar por la victoria, pero en las dos siguientes no contó con un equipo competitivo. De hecho, en la edición de 2019 ni siquiera pasó el corte de clasificación. Desde entonces Zak Brown ha reforzado la estructura de Arrow McLaren hasta convertirlo en uno de los más potentes del campeonato, contando con campeones como Juan Pablo Montoya y Tony Kanaan, o figuras destacadas como Kyle Larson, Pato O’Ward, Christian Lundgaard y Ryan Hunter-Reay