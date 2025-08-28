Alonso, con las 'pilas' cargadas: "Newey nos hace crecer"

Fernando Alonso ha 'aterrizado' en el paddock de Zandvoort totalmente recuperado de las dolencias lumbares que sufrió en el último GP de Hungría. Allí, pese a todo, el asturiano se quedó a una décima de la pole y cuajó su mejor carrera de la temporada, finalizando quinto. El largo parón veraniego le ha sentado de maravilla.

"¿Las vacaciones?, nada especialmente exitante. En la primera parte del verano me estuve recuperando de la lesión en la espalda y en la segunda, relax y un poco de entrenamiento", ha explicado Fernando en su primera rueda de prensa en vísperas del GP de Países Bajos.

El español se ha mostrado cauto respecto a sus posibilidades este fin de semana, si bien considera que en las diez carreras que restan para complerar el curso 2025, podría repetir el 'top cinco' cosechado en el Hungaroring hace tres semanas.

"Es difícil de decir. Fue una sorpresa el ritmo que tuvimos en Budapest. Creo que se debió un poco a las características del circuito. Me gustaría pensar que sí es posible, porque la semana anterior a Hungría, fuimos muy lentos en Spa, así que creo que a partir de ahora dependerá del circuito. Quizás haya un circuito en las diez carreras que quedan que nos vaya un poco mejor e intentaremos aprovechar nuestra oportunidad", ha subrayado Alonso.

Tampoco está claro que Zandvoort vaya a ser un escenario propicio, pero en todo caso la meteorología puede ser determinante: "Nunca se sabe. Después de Spa, fuimos a Hungría pensando, sinceramente, solo en superar la Q1, porque en Spa habíamos quedado últimos. Fuimos muy cautelosos con nuestro ritmo en Budapest y luego tuvimos una agradable sorpresa. No podemos garantizar que Zandvoort vaya a ser bueno o malo, ni Monza o Singapur. Iremos carrera a carrera. Por desgracia, no estamos luchando por el Campeonato del Mundo, así que intentamos hacerlo lo mejor posible y sumar más puntos que nuestros rivales, pero con un enfoque relajado y pragmático cada fin de semana", ha explicado Fernando.

El objetivo a estas alturas es recuperar la quinta plaza por equipos. Después del botín de puntos cosechado por Alonso y Stroll en Hungría, tienen a Williams a 18 puntos y en Aston Martin confían en alcanzarles. "Llevamos dos años quedando quintos en el Campeonato de Constructores y no queremos quedar peor. Ese era el objetivo al principio del año. Empezamos bastante mal y, en un momento dado, pensamos que el quinto puesto no sería posible. Ahora parece que vuelve a ser una posibilidad", ha reconocido el piloto asturiano.

Pase lo que pase este año, en la fábrica de Silverstone todos están centrados en el proyecto de 2026, con las nuevas reglas y el coche diseñado por Adrian Newey. Las perspectivas son inmejorables y a Alonso se le ilumina la cara cuando habla del genial ingeniero británico, del que dependen sus expectativas: “Pasas más tiempo con él y aprendes cómo trabaja y cómo afronta los desafíos, el día a día de la F1. Es una persona muy especial, muy poca gente puede llegar a comprender a Newey de verdad y entender lo que está pensando y lo que está haciendo. Estamos en la fase de aprender de él, de cada conversación, idea, de prestar mucha atención a cada uno de sus comentarios. Gracias a eso crecemos como equipo. Adrian nos hace crecer”, dice.

Checo y Palou

Alonso ha comentado la noticia de la semana, el anuncio del regreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas a la F1 con Cadillac. Y también se ha referido a los rumores sobre un posible interés de Red Bull por Álex Palou.

"Tener a Checo y a Valtteri de vuelta es una buena noticia para el deporte y para ellos. Me alegro por ellos", ha dicho Alonso, que ha deseado "feliz cumpleaños a Valtteri", recordando la coincidencia. "Ha sido una buena semana para él y me alegro. Pero sí, como siempre, cuando hay ese tipo de noticias o alguien renueva el contrato o lo que sea, entonces piensas que los pilotos de pruebas no tienen ninguna oportunidad. Pero esto no es una academia ni una organización benéfica. Aquí solo están los mejores", ha destacado en referencia a las críticas de los que piensan que los dos veteranos en Cadillac cierran puertas a los jóvenes pilotos.

Y respecto a Palou, Fernando ha insistido: "La F1 es un reto. Aquí hay pilotos y equipos muy consolidados, circuitos y todo ese tipo de cosas, pero Álex tiene talento y el nivel necesario para adaptarse muy rápidamente. En última instancia, dependerá del coche que tengas. Si estás al final de la parrilla, parece que no te estás adaptando a la categoría y que tienes dificultades con ciertas cosas, y cometes más errores porque intentas superarlas y a veces sobreconduces. Si tienes un coche rápido, todo es un poco más fácil. No lo sé. Creo que sin dud aél tiene el nivel de la Fórmula 1 y, si tiene la oportunidad, me alegraré mucho por él".

"¿Consejos? Si tiene dudas sabe que mi e-mail está siempre abierto. Ya os lo dije con lo de Max Verstappen y Mercedes", ha bromeado Alonso para despedirse.