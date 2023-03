Alonso 'pasa' de la sanción

El piloto español de Aston Martin celebra su podio número 100 en la F1 en redes sociales "¡Podio nº100! Impresionante el equipo que tenemos y el coche tan rápido. Orgullosos de vosotros, Aston Martin!", dijo Alonso

Fernando Alonso, que quedó cuarto en Jeddah tras sufrir una sanción mientras ya celebraba su segundo podio, dejó claro en DAZN que no hace caso a las decisiones de la FIA. Con la penalización ya establecida, aunque después se revirtió, el piloto de Aston Martin, en una publicación en redes sociales, sigue celebrando el podio 100 de su carrera.

"¡Podio nº100! Impresionante el equipo que tenemos y el coche tan rápido. Orgullosos de vosotros, Aston Martin!", es el mensaje de Fernando Alonso publicado en su cuenta de Twitter.

El mensaje llega horas después de que la FIA haya oficializado la cuarta plaza de Alonso, por detrás de Russell, por no cumplir correctamente una sanción de cinco segundos durante una parada en boxes.

100th Podium ! What an amazing TEAM we have and fast car! Proud of you @AstonMartinF1 💙. pic.twitter.com/ozhApWJbc1