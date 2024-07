Alonso, optimista en Spa: "No es momento de frustrarse"

Fernando Alonso asegura que en Aston Martin están "satisfechos" con las actualizaciones que estrenaron la pasada semana en Hungría y esperan optimizarlas en Spa, un circuito que sobre el papel es más propicio a las características del AMR24. "El coche respondió bien en Budapest, la correlación con el túnel del viento es buena, pero esto solo el primer paso. Todavía estamos muy lejos de donde queremos estar", ha advertido el asturiano a su llegada al paddock de Bélgica este jueves.

"Tal vez el equipo ahora comprenda mejor dónde poner el rendimiento sin o con la seguridad de que aumentará el tiempo de vuelta. Quizás Spa sea un poco mejor para nuestro paquete, pero cambiamos tanto el coche en Hungría que venimos aquí con algunas pruebas adicionales que hacer después de todo lo aprendido en Budapest. Así que creo que todavía tenemos que dedicar los Libres 1 y los Libres 2 a probar el nuevo paquete y ver dónde estamos", ha añadido Fernando.

Confía en el equipo

El pasado domingo, viendo los errores que cometió Max Verstappen presionado por los McLaren y que Oscar Piastri se convirtió en el séptimo vencedor distinto esta temporada, Alonso lamentó que "entre tantos ganadores, nosotros no estemos en esa lista, ni cerca". Este jueves, ha incidido en esa difícil situación para Aston Martin, después de que en 2023 comenzasen la temporada como la principal amenaza al dominio de Red Bull.

"El año pasado éramos los mejores del resto, pero su coche era imbatible y Max no tuvo ningún problema. Nosotros éramos terceros o segundos, todo el tiempo. Las cosas han cambiado y este año no hemos estado ahí para aprovechar la oportunidad cuando han fallado. Es cosa nuestra no haber mantenido ese ritmo, pero no es momento de frustrarse. Estoy disfrutando del viaje, queremos ser campeones y ser competitivos el año que viene, y tomar la oportunidad en 2026", ha señalado Fernando.

En Aston Martin tienen dónde fijarse: "Tanto Mercedes este año como McLaren el año pasado demostraron que es posible recuperar una brecha importante con los líderes. Mercedes estuvo peleando con nosotros durante cuatro carreras y ahora ha ganado dos Grandes Premios consecutivos. McLaren estuvo fuera de la Q1 durante algunas carreras a principios del año pasado y están luchando por las victorias, por lo que es posible. Depende de nosotros, depende del equipo entender las mejoras, cuáles son las partes clave del coche para encontrar rendimiento, cómo encontrar ese rendimiento. Tenemos las instalaciones, tendremos el túnel de viento a finales de año probablemente listo", considera.

"El objetivo es consolidarnos en la parte superior de la zona media, justo detrás de los cuatro mejores equipos y luego, poco a poco, tal vez cerrar esa brecha con los cuatro mejores. Este año va a ser difícil porque no hay muchas actualizaciones para nadie, pero necesitamos encontrar el camino para el próximo. Esta segunda parte del año será importante para mantener el impulso de cara a 2025, así que creo que esta es, para mí y para todo el equipo, la mayor motivación a partir de ahora", ha cerrado.