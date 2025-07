Alonso y la oportunidad perdida en casa de Aston Martin: "El tercero era muy posible"

Fernando Alonso ha conseguido menos botín del que esperaba en el GP de Gran Bretaña, en casa de Aston Martin. El piloto asturiano ha vuelto a terminar en los puntos (9º), pero considera que son "muchos menos" de los que podía haberse llevado en una carrera "loca", marcada por la lluvia intermitente y las estrategias de neumáticos.

"Hemos salido séptimos y terminamos novenos, así que algo habremos hecho mal", ha resumido Fernando, que ha reconocido su decepción por una "oportunidad perdida" que sin duda nos deja con "mal sabor de boca".

"La carrera ha sido complicada, difícil de leer. El suelo era muy resbaladizo con intermedios. Con el chaparrón grande no veíamos nada y cuando pusimos secos, sólo había un carril de dos metros. Ha sido una carrera difícil de ejecutar" ha explicado Alonso, que visto lo visto aspiraba a más: "El tercero era muy posible", ha dicho. Alto y claro.

"Si aciertas en estas condiciones, el resultado puede ser bueno. Pero parece que no acertamos en la estrategia. O por lo menos en mi lado del garaje", ha añadido. Y es que Aston Martin paró en boxes a Lance Stroll para colocarle un neumático blando y rodar lo más rápido posible antes de la llegada de la lluvia, mientras todos los demás aún seguían con los intermedios. Esta estrategia resultó ser idónea y el canadiense se metió de lleno en la pelea por el 'top 5', aunque concluyó sexto. Partiendo 17, no tenía nada que perder y el equipo se la jugó con él.

Alonso, en cambio, no paró en el momento adecuado, ni la primera vez ni la segunda vez. "Perdí 25 segundos en tres vueltas. Paramos tres o cuatro vueltas antes de lo que tenía que haber sido, pero si el equipo te llama a boxes... Ellos tienen más datos, tienen las temperaturas de los neumáticos, los datos por vueltas, tienen la evolución de los tiempos por vuelta... Decidieron que ése era el momento de parar", ha valorado.

"La primera parada tiene más excusa porque íbamos Hamilton, Gasly, Russell y yo. De quinto a octavo y así es difícil tomar riesgos. Puedes tomarlos cuando vas decimosexto y no pasa nada. Todos nos equivocamos en ese grupo y salimos detrás de Hülkenberg. La primera parada fue dos o tres vueltas más tarde y la segunda dos o tres vueltas más temprano. Puedes acabar como Hülkenberg en el podio saliendo decimoctavo o acabar noveno saliendo séptimo como yo. Una carrera decepcionante, muy mala", ha insistido Fernando.

Lo cierto es que su compañero siempre sale favorecido en este tipo de decisiones del muro de Aston Martin. "Ahora voy a parar cuando pare Lance, parece que su equipo acierta más. A veces me resulta difícil de entender, porque tenemos otro coche que nos está dando información, que está tercero y no sé cómo no cogemos informaciones en este lado del garaje. A veces la estrategia sale mal. Hace una semana en Austria nos permitimos sumar unos puntos que quizá no deberíamos y hoy nos ha privado de alguno. Pero bueno, cogemos dos puntos y nos vamos a casa", ha asumido Alonso, frustrado.