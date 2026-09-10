Aston Martin y Honda, en positivo: Alonso puede tener una oportunidad en Madring

Sobre el papel, el Madring puede ser un trazado ‘amable’ para Aston Martin y Fernando Alonso. O al menos, no tan cruel como lo fue Monza el pasado domingo. El nuevo chasis de Adrian Newey, que se reveló como un claro acierto en Hungría y Zandvoort, no tuvo nada que hacer el el autódromo italiano, con cuatro largas rectas que condenaron al motor Honda. Este fin de semanas, las perspectivas son más optimistas.

En su habitual rueda de prensa de los jueves, los responsables técnicos de Aston Martin y Honda, Mike Krack y Shintaro Orihara, han avalado las buenas noticias sobre la manejabilidad del coche.

"Es cierto que el rendimiento en Monza no fue muy bueno, pero estoy contento con el paso adelante que dimos, la facilidad de conducción es un aspecto muy importante", ha recalcado Krack. “Para un circuito como Madring, es bueno tener esa mejora porque te da confianza. Y la confianza es la única manera de poder atacar cuando tienes los muros tan cerca. La facilidad de conducción nunca es suficientemente buena. Siempre se puede mejorar. Y seguiremos trabajando en ello, como hemos hecho durante toda la temporada”, ha agregado.

El luxemburgués confía en que el nuevo trazado madrileño premie la habilidad al volante: “Cuando observas el diseño de este circuito y ves los muros tan cerca, creo que el piloto puede marcar la diferencia. No en todas partes, pero sí en algunas zonas y eso es bueno. Me gustan estos circuitos y tengo bastante confianza en que podremos ver a nuestros pilotos rendir bien aquí", ha subrayado.

En cualquier caso, Krack ha dejado claro que a estas alturas todo son incógnitas y no ha querido fijar objetivos. "Debemos mantener los pies en el suelo. Estamos donde estamos. Tenemos un circuito nuevo que necesitamos identificar y conocer. Hemos hecho nuestra preparación, pero solo hemos avanzado de la Q1 una vez. Hablar de Q3 creo que sería incluso un poco arrogante", considera. “Ahora bien, quizás esta no sea una clasificación normal. Si hay caos y ese tipo de situaciones, tenemos que estar lo más preparados posible. Llegas a un fin de semana en el que no tienes experiencia previa y toda tu base de conocimiento procede de las simulaciones y de echar un vistazo a la pista, necesitas empezar de forma conservadora y construir tus conocimientos paso a paso", ha insistido Krack.

Por su parte Orihara también se ha expresado en clave positiva, aunque con la lógica prudencia por la novedad: “En Países Bajos tuvimos ciertos problemas de manejabilidad y llevamos algunas contramedidas a Monza, principalmente en el apartado de la combustión, para ofrecer una entrega de par estable. Vimos una buena progresión en los datos durante los Libres 1 y también recibimos comentarios positivos de los pilotos después de esa sesión. A lo largo del fin de semana intentamos optimizar nuestra configuración y funcionó bien. Creo que encontramos la dirección que debemos seguir y, después de Monza, llevamos todos los datos al banco de pruebas para traer aquí otra contramedida con la que seguir mejorando la manejabilidad” , ha explicado el japonés.

Orihara ha matizado que “el principal objetivo es mejorar el control de nuestro motor de nueva especificación. Pero también hemos introducido algunos pequeños ajustes para mejorar el rendimiento, paso a paso”.