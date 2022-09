Alonso: "Ojalá Verstappen tenga más suerte que yo"

"Con 24 o 25 años todavía tiene mucho camino por delante, aunque yo también tenía esos números a los 26 y todavía tengo los mismos a los 40", ironiza "Este año no ha habido lucha porque Red Bull y Max han sido superiores, pero no han tenido un coche tan superior. El Ferrari es igual o mejor", sostiene Fernando

Fernando Alonso ha vuelto a dejar clara su admiración por Max Verstappen y ha asegurado que el joven piloto neerlandés, que puede proclamarse campeón del mundo por segundo año este domingo en el Gran Premio de Singapur, merece el título por méritos propios más que por la superioridad de su monoplaza. "Ferrari ha tenido un coche muy, muy rápido en 2022 pero Red Bull y Max han estado impresionantes. No ha habido lucha porque Red Bull y Max han sido superiores, pero no han tenido un coche tan superior. El Ferrari es igual o mejor", sostiene.

Verstappen acumula once victorias en dieciseis grandes premios y llega al circuito de Marina Bay con 116 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc y 125 puntos sobre su compañero Sergio Pérez cuando faltan seis citas para cerrar la temporada. El vigente campeón del mundo está, además, a una victoria de igualar a Alonso en el ‘ranking’ histórico (32 triunfos).

Preguntado por si considera al neerlandés como uno de los mejores pilotos de la F1, el asturiano ha sido claro. "Creo que sí. Max tiene 24 ó 25 años, ¿no? Todavía tiene mucho camino por delante, pero le deseo más suerte que a mí, porque yo también tenía esos números con 26 años y todavía tengo los mismos a los 40. Estoy seguro de que con Red Bull y, según cómo se ven las cosas de cara al futuro, sólo irá a mejor".

"Max y Red Bull han sido el mejor equipo y el mejor piloto con diferencia, así que cuando ganen no creo que sea algo importante, simplemente lo harán. Ya sea aquí o en Japón, veremos", ha apuntado Fernando, que se ha deshecho elogios hacia Verstappen. "Hay pilotos que necesitan más tiempo, estudiar más datos, emplear todo el viernes para analizar y comparar con el compañero cada paso pequeño hasta que llegan preparados al cien por cien a la clasificación. Y hay pilotos que están al cien por cien desde el primer entrenamiento. Max es uno de esos, ha sido así desde el kárting y no es una sorpresa”, ha asegurado Alonso, que ha establecido una comparación: “También lo considero uno de mis puntos fuertes y por eso paré en la F1 en 2018, porque pensaba que mi carrera no progresaba por ser 10º o 12º cada fin de semana, quería probarme en otras categorías y otros coches, pelear por títulos diferentes. Pero veo esas estadísticas, lo miraré con interés en los primeros minutos de los libres. Max puede estar 2.5 segundos por delante de todos, pero luego se irán acercando. Sucedía de alguna forma, a escala pequeña, con mi compañero. El viernes estoy bastante adelante, pero el sábado y el domingo mejoran y mejoran. Para Max, o para mí, nos encantarían todos los entrenamientos en agua antes de hacer una clasificación al máximo”, ha explicado.

Por su parte, se ha referido a las mejoras que introduce Alpine este fin de semana: "No lo he probado en el simulador, pero han traído un suelo nuevo y veremos si podemos probarlo en los libres para confirmar que es un paso adelante. Es difícil ver los beneficios aquí porque la pista evoluciona mucho, pero parece una mejora y las necesitamos todas para pelear con McLaren, ya que el cuarto puesto de equipos estará muy apretado hasta Abu Dhabi", ha zanjado el bicampeón español.