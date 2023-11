Alonso y Ocon explican su accidente en Interlagos, que no tendrá sanción

"Es una de esas situaciones de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado", considera Fernando "La gente dice que he perdido el coche. No es cierto. Fernando se fue hacia la izquierda en medio de la curva y no dejó suficiente espacio", replica el francés

Esteban Ocon ha embestido a Fernando Alonso durante la primera ronda de clasificación para la carrera sprint de este sábado en Brasil. El francés, que ha terminado impactado a gran velocidad contra las barreras de protección de la curva 3 de Interlagos, destrozando su Alpine, ha culpado inmediatamente a Alonso del accidente, al que ha insultado por radio: "¡P... idiota Fernando!".

El francés comenzaba su vuelta rápida cuando se encontró con Alonso en pista. El asturiano se apartó de la trayectoria para dejarle pasar, pero Ocon perdió el control de su monoplaza y chocó con el Aston Martin, que acabó con la suspensión rota y no pudo ser reparado a tiempo para disputar la segunda tanda de clasificación, lo que relegaba a Alonso a la 15ª plaza de parrilla en la carrera sprint.

Con todo, Fernando no ha querido echar 'leña al fuego' y ha restado importancia al incidente: "Por desgracia, no pudimos acabar la clasificación. Es una pena, ambos coches tenían muchos daños. No es lo que queríamos. No he visto la repetición todavía, pero alguien me contó que él (Ocon) perdió un poco el coche y, bueno, una de esas situaciones de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado".

Sin embargo, el enfado del francés ha continuado: "Es difícil de digerir porque venía en vuelta para pasar a la SQ2 y me encontré a Fernando. Tenemos correcciones como esa todo el paddock. Fernando se fue a la izquierda en mitad de la curva, no me dejó el suficiente espacio y chocamos", ha explicado.

Las declaraciones de Ocon.



No entiendo nada.pic.twitter.com/0rEO5XbLz4 — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 4 de noviembre de 2023

"Ha sido un gran impacto, muy fuerte, así que estoy un poco dolorido, pero no importa, seguiremos compitiendo. He oído a la gente decir que había perdido el coche. No es cierto. Fernando se fue hacia la izquierda en medio de la curva, y no dejó suficiente espacio", ha insistido.

Los comisarios han abierto una investigación y han llamado a Alonso a declarar tras la clasificación. Pedro de la Rosa ha revelado en DAZN que no habrá sanción para ninguno de los dos protagonistas, al considerarse un "lance" fortuito.

Y poco después ha llegado la notificación oficial de la FIA:

Una decisión lógica viendo las diferentes imágenes del accidente captados desde la grada y desde las perspectivas de ambos pilotos en las cámaras instaladas en sus monoplazas, en las que se aprecia que Ocon no puede controlar su coche. Según la FIA, "Ocon perdió el control y se fue más largo, mientras que Alonso se movió más hacia la trazada ideal dejando menos espacio".