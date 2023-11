Tras Alonso, Ocon se encara ahora con Verstappen

Después del incidente con Alonso en Brasil, Esteban Ocon se ha tocado con el tricampeón durante la Q1 de Las Vegas "Max se ha tirado a la curva 1 como un loco", ha protestado el de Alpine, mientras Verstappen le replicado: "¡Menudo estúpido idiota!" ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Dicen los pilotos que a la Fórmula no se viene a hacer amigos. Pero sin duda Esteban Ocon es de los que cuentan con menos simpatías en la actual parrilla. Después de protagonizar su enésimo incidente con Fernando Alonso en Brasil, llamando "idiota" al español, durante la clasificación en Las Vegas se ha encarado con Max Verstappen, otro 'viejo' enemigo del francés, con el que incluso llegó a las manos en 2018.

En la primera ronda de clasificación, Ocon y Verstappen se han encontrado en pista en su último intento de vuelta rápida. El francés, en una acción que ha recordado a la que tuvo en la qualy al sprint de Brasil con Alonso, ha impactado levemente con la rueda trasera derecha, provocando que el neerlandés se saliera fuera de los límites de pista. Verstappen ha pasado por delante y Ocon, al intentar devolverle la maniobra, le ha tocado sin grandes consecuencias, afortunadamente. Tras el incidente, los dos pilotos han dejado mensajes nada 'cariñosos' en sus respectivas radios.

"Esto es una broma, honestamente. Verstappen se ha tirado a la curva 1 como un loco", ha protestado Esteban, que ha caído eliminado en Q1, mientras que el Max, que ha pasado sobrado la primera criba de clasificación ha replicado por el canal de Red Bull: "¡Menudo estúpido idiota!".

🗣️"Verstappen entrando a la curva 1 como un loco"



🔊 "¡Qué estúpido idiota!"



El momento de tensión entre Max y Esteban Ocon en la Q1... ¡Casi acaba en accidente! 😮#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/9J4C8gpqL2 — DAZN España (@DAZN_ES) 18 de noviembre de 2023

Tras la crono, Max tampoco se ha mordido la lengua: "Dejó un poco de hueco con los demás y él me fastidia al final. Así que he pensado: 'si tú me jodes a mí, yo te jodo a ti en la curva 1'. Y sí, ha funcionado obviamente", ha declarado.

Ambos pilotos se conocen desde sus tiempos en el karting, aunque el episodio más grave entre ellos data de 2018. Verstappen lideraba en Brasil y se cruzó con Ocon desdoblándose. Los dos acabaron fuera y llegaron a las manos en boxes.

"Lo del garaje ni siquiera lo llamo incidente, lo hubiera sido si le hubiera dado un puñetazo y no le dí. No tengo nada que hablar con él, no hablo con idiotas", dijo Max algún tiempo después.