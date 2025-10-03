Alonso marca la pauta en los primeros libres en Singapur

Fernando Alonso consiguió el mejor tiempo (1:31.116) en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con Carlos Sainz en la octava plaza. Una tanda en la que los McLaren no tuvieron demasiado protagonismo, con Oscar Piastri, quinto y Lando Norris, sexto. En el top 3 acompañaron al asturiano Charles Leclerc y Max Verstappen.

Con amenaza de lluvia y el asfalto mojado por el agua caída en las horas previas se dio inicio la primera sensión de entrenamientos libres del GP de Singapur de Fórmula 1. Una situación que provocó mucha actividad en pista en los primeros compases, con vistas a que la tanda pudiera complicarse más adelante.

En este escenario, la primera referencia a seguir fue el 1:35.501 de max Verstappen, que se puso al frente de la tabla seguido de Lewis Hamilton y Liam Lawson. Entre tanto, las cosas se complicaban para Williams en el coche de Alex Albon. El piloto tuvo que volver a boxes anunciando que había fuego en alguna aprte del vehículo y tras utilizar los estintores en el freno derecho trasero, se perdió la primera parte de la sesión.

Bajo la atenta mirada de Frederic Vasseur en el muro, Hamilton no tardaba en superar a Verstappen en la tabla de tiempos, marcando una nueva y efímera referencia. Fernando Alonso, con su 1:32.592 relevaba al británico en la zona alta pocos minutos después. Carlos Sainz, ajeno a los problemas de su compañero, se mantenía en pista para marcar el quinto mejor crono a 0.7 del mejor. Por delante, Verstappen y Hamilton se intercambiaban posiciones hasta que llegó el McLaren de Lando Norris y con su 1:32.493 mejoró el tiempo de sus rivales. El líder del mundial, su compañero Lando Norris, se mantenía en un discreto octavo puesto.

Doblete español

La mayoría dieron por buenos esos tiempos y el trabajo, a falta de algo más de media hora, se trasladó a los garajes. Alonso, Sainz, Lawson y Gasly alargaron algo más sus tandas, aprovechando el poco tráfico en pista. El asturiano, junto a su compañero Lance Stroll, fue el único en buscar tiempos con neumáticos medios, a diferencia del resto que optó por los duros.

La apuesta fue acertada y el asturiano se colocó con 1:32.054 como la referencia a seguir. Carlos Sainz seguía su senda y unos pocos giros después subía la apuesta y bajaba el crono hasta el 1:31.812.

Con una estrategia diferente, mientras el asturiano ponía rumbo a los garajes, el resto volvía a salir a pista, apostando en su mayoría por continuar con los duros. Solo Kimi Antonelli cambiaba a medios para intentar mejorar sus marcas.

El tiempo de Sainz no tardó en ser superado, por Norris y por Charles Leclerc, mientras que Piastri se mantenía en una discreta posición, a más de un segundo del tiempo del monegasco.

En Williams, todas las cartas se centraban en Sainz, que se mantenía en pista mientras el coche de Albon se econtraba en el taller prácticamente desmontado, sin opciones ya de salir a pista en estos primeros libres.

Mientras Max Verstappen lanzaba sus ataques sin éxito, era Alonso el que volvía a ponerse al frente, mejorando en 0.14 el tiempo de Leclerc y a 0.275 del neerlandés, a falta de diez minutos para el final de la sesión.

Pero ya no hubo más intentos ni opciones de mejorar y ese 1:31.116 de Fernando Alonso quedaba como el mejor de la sesión.