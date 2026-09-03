Alonso para siempre: “Puedo mantener la motivación hasta los 80 años”

El día de la marmota con el futuro de Fernando Alonso. Un sector importante del paddock de Fórmula 1 espera con ansias, semana tras semana, el esperado anuncio de renovación del asturiano. Ese que llegaría “después del parón de verano”, aseguró el asturiano hace meses. Al volver de las vacaciones, añadió a un selecto de grupo de medios donde estuvo Sport que habría que esperar “días, semanas o meses”. En Monza, la misma historia en la jornada de prensa. Pasapalabra. Sin novedades.

“Puedo mantener la motivación hasta los 80 años”, soltó el español en Monza en una abarrotada comparecencia de prensa. Alonso estuvo más sonriente y bromista de lo habitual. Y de muy buen humor. La clave de su renovación y futuro, mantiene, sigue siendo el reglamento y todo lo que tiene que cambiar para hacerle feliz y sentir adrenalina de nuevo. “Si terminas noveno (en Zandvoort), no hay demasiada emoción, te sientes contento por los chicos porque están trabajando a tope de la noche a la mañana en cada fábrica cada día. Quieres hacerlo bien por ellos, cuando crucé la meta en Zandvoort pensé en ellos y en la gente que hay en el garaje”, apuntó.

Fernando Alonso en Zandvoort / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Es suficiente un resultado así para renovar? Le preguntaron. “No podemos estar contentos con una P9”, nadie en el equipo, al menos fue un subidón para el equipo viendo que estamos yendo en la dirección correcta, ha dado esperanza para seguir así, a este ritmo seremos de los más rápidos en las curvas. Solo hemos ticado una de las cajas porque en Zandvoort la manejabilidad siguió sin ver una gran mejora, fue un problema y no sentimos una potencia extra. Monza es un test verdadero para el motor y tenemos que seguir mejorando en chasis y motor, eso es lo más importante para mi decisión, no va sobre el coche sino sobre las normas. Seré profesional y pelearé al 100% sea por una P15 o un podio, esta no es la Fórmula 1 con la que crecí y no es la que queremos, no habrá cambios inmediatos y ojalá en el cambio de normas haya una Fórmula 1 real de vuelta”.

A Mike Krack, jefe de rendimiento de Aston Martin, también le preguntaron por el tema de moda: el futuro de su piloto. No obstante, no tuvo demasiado protagonismo pues solo la última pregunta de la comparecencia versó sobre la renovación de Alonso cuando en otras ocasiones se insiste más. Nada ha cambiado en Aston Martin respecto a este asunto pues siguen a la espera de la decisión del bicampeón y con las mismas ganas de mantenerlo en sus filas detrás del volante el año que viene. “¿Empezáis a estar impacientes? Todavía estamos en septiembre, la temporada empieza en marzo, hay tiempo (se ríe). Estoy seguro de que encontraremos una buena solución para todos, yo estoy muy confiado”, comentó Krack. A seguir esperando, tal vez sea en Madring en unos días.

"Mucha gente importante ha vuelto al proyecto de Honda, no tengo dudas con ellos"

No parece temer por el rumbo de Aston Martin, que ya tiene correlación en su túnel de viento: “Tenemos los mejores líderes del paddock en el equipo, ellos saben lo que hacer”. La fe ciega en Honda, algo rezagada, sigue ahí intacta: "Tengo claro al 100% que Honda estará delante, espero que no sea en seis años como sucedió en el pasado sino en dos o tres años. Mucha gente importante ha vuelto al proyecto, no tengo dudas con ellos". ¿Y correr en otras categorías? “Esa puerta no está cerrada (si Aston se lo ofrece), vimos a Lance con el GT3, sé que hay alguna carrera más por ahí pero no es mi prioridad ahora mismo, mi foco es ahora mismo la Fórmula 1”.

Hubo alusión también a Madring, que se estrenará en el calendario la semana que viene: “Tengo ganas de Madring, nueva pista para descubrir, en casa, en España, será increíble. Antes de Madrid estaré en Barcelona con algunos coches y también será divertido, con ganas de estar de vuelta en España la semana que viene”.