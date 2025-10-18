Alonso y su mala suerte: "Ya me lo tomo a risa"

Visiblemente contrariado, Fernando Alonso lamentó su infortunio después de verse envuelto en la 'melé' de los McLaren y Nico Hülkenberg en la salida de la carrera sprint de Austin, lo que le ha obligado a abandonar y ha arruinado sus expectativas partiendo sexto en parrilla.

“Siempre que salimos delante pasa algo. Me fui por el interior, me tocaron, pinché y con tres ruedas ya no podía volver, se acabó”, explicó en el corralito de televisión. Analizando en DAZN el choque con Hulkenberg ha explicado que l "Fui por el interior, vi que que me tocaba algún coche y pinchamos. Ya con tres ruedas no podía volver".

Fernando Alonso ironiza con su mala suerte



"Siempre nos pasa todo cuando salimos 6º, cuando salimos el 15 o 16 y no tenemos nada que hacer, en la carrera no pasa nada. Ya me lo tomo a risa"#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/Iqw85LB0hd — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

Además, reveló que el coche quedó "dañado" de cara a la clasificación para la carrera del domingo. Una lástima teniendo en cuenta que contra todo pronóstico, el AMR25 ha estado mostrando un rendimiento competitivo durante el fin de semana.

"Tienes que tener un poco esa pizca de suerte que, lógicamente hoy saliendo sextos, sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos delante y regalamos posiciones a los demás. Cuando salimos el 15 o 16 y no tenemos nada que hacer en la carrera, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado y hay que tomarlo un poco a risa", comentó Fernando.

Más tarde Alonso se desahogó en sus redes sociales con una ‘story’ muy significativa: “¿Y el medidor de suerte de este año? Pinchazo. Recargando para 2026...”, lanzó.