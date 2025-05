Alonso: "Si yo tengo mala suerte, no quiero ni pensar en los otros 17 o 18 pilotos"

Las primeras mejoras de la temporada para Aston Martin, en Imola, no cambiaron radicalmente el coche de Fernando Alonso, pero sí fueron claramente un paso adelante. De ahí que el piloto asturiano llegue con más confianza a un circuito como Mónaco, ya de por sí complicado y que ahora, con dos paradas obligatorias, pueden darle alguna oportunidad a los que habitualmente no pelean en posiciones delanteras.

Con todo, Alonso muestra cautela al respecto: “Seguramente sea mejor dos paradas que una. Cuando estás en la pole, prefieres una pole, una carrera aburrida normal en Mónaco. Pero no creo que estemos en la pole, así que las dos paradas ofrecerán más opciones si aciertas con las decisiones. Da más esperanza al resto de la parrilla y el domingo puede pasar de todo si tienes bajo control las dos paradas”, considera.

Ya sea a una o dos paradas, la clasificación continúa siendo fundamental en un trazado que discurre entre guardarrailes y penaliza cualquier error. “Antes de Ímola dije que la Q3 era casi imposible. Aquí, si tenemos una buena base y un buen fin de semana, no es imposible estar en Q3. Pero sobre el papel puede ser un gran premio difícil para nosotros. Las curvas lentas han sido nuestro punto más débil este año en todos los circuitos y Mónaco es de baja velocidad", subraya Fernando.

Reconoce que si bien el nuevo paquete de actualizaciones que Aston Martin incorporó en Imola funcionó mejor incluso de lo esperado, "el coche no ha mejorado de forma dramática, sigue siendo un coche difícil de pilotar e inconsistente". Eso sí, destaca que "en Imola las primeras vueltas detrás de Norris y Russell ya eran algo nuevo para nosotros, en las carreras anteriores aguantábamos el ritmo seis curvas y allí lo hicimos durante diez vueltas”.

Cuestión de suerte

Más que de las mejoras y de su sensacional actuación en una 'qualy' que le valió el quinto puesto en parrilla, de lo que más se habló en Imola fue de una frase que soltó Alonso en plena carrera, después de que el primer coche de seguridad arruinara gran parte de sus opciones: "Va a ser una tortura... soy el piloto más desafortunado del mundo”, lamentó por radio.

Este jueves, en el paddock de Mónaco, Alonso ha insistido en quitarle hierro a la frase viral, que según ha dicho, estaba fuera de contexto para losque la escucharon. "Venía a cuento de una conversación muy privada con mi ingeniero y el equipo: dijimos lo competitivos que éramos en Imola y que podríamos sumar puntos. Nos pasamos todo el domingo pensando en la estrategia, buscando esos primeros puntos y cosas así y les envié un mensaje específico. Cuando no conoces el contexto de todo y simplemente pones la radio, no tiene sentido, pero esta es la regla habitual en la Fórmula 1. No me considero desafortunado", ha explicado.

“Tenemos mala suerte porque somos poco competitivos. Cuando eres competitivo, todas las estrategias funcionan y los coches de seguridad son un problema pequeño. En siete carreras, cuando hemos podido sumar puntos han pasado muchas cosas. En siete carreras, carreras en las que tuvimos la posibilidad de puntuar, sucedieron muchas cosas. Nos salimos en la grava y cometí un error en Australia. Luego, en China, con tres coches descalificados, pudimos puntuar, pero ya teníamos cinco frenando en la segunda vuelta y tuvimos que retirar el coche", ha resumido para ilustrar sus cero puntos en la general del Mundial.

"No me considero desafortunado, soy bicampeón de F1, he ganado dos veces Le Mans, soy campeón del WEC, gané las 24H de Daytona. Si yo tengo mala suerte, no quiero pensar en los otros 17 o 18 pilotos de la parrilla”, ha advertido Fernando, poniendo en relieve su excepcional trayectoria deportiva a sus 43 años.