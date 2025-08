Alonso, luz al final del túnel

Como si fuera un oasis en medio del desierto que está siendo este 2025, Hungría llegó para Aston Martin en el momento más oportuno de todos. La inesperada metamorfosis del AMR25 permitió a Fernando Alonso -con 44 años recién cumplidos- y a Lance Stroll hacer el mejor resultado del equipo verde en toda la temporada.

Y es que a las vísperas del cambio de normativa, con todas las miradas puestas en si 2026 será finalmente el año donde el Aston Martin corra más que el resto, Hungría arrojó un poco de luz al final del oscuro túnel que atraviesan los chicos de Lawrence Stroll estos últimos tiempos.

Hungría, un soplo de aire fresco

Es cierto que conviene no hacerse ilusiones; salvo en circuitos determinados, condiciones específicas de pista o factores que solo el AMR25 parece entender, Aston Martin no estará cerca de repetir el resultado de este fin de semana en Hungaroring. El coche cobró vida en el momento justo, eso está claro, pero también fue una clara muestra del potencial que tiene el monoplaza cuando todo se alinea. Ahora solo falta que eso ocurra más veces de las pocas que han sucedido este año.

En eso está la escudería verde; Lawrence Stroll ha contratado al mejor personal posible, ha reestructurado la escudería de arriba a abajo y cuenta con las mejores herramientas posibles: un túnel de viento de última generación, la fábrica en Silverstone más capaz de todo el paddock.... las piezas están ahí para que encajen de una vez por todas, aunque eso en un mundo como la Fórmula 1 suele ser el trabajo más difícil de todos.

Fernando Alonso, en Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

El mejor regalo de cumpleaños

Fue también un soplo de aire fresco para Fernando Alonso, que a pesar de no necesitar excesivos incentivos para seguir compitiendo, sí merece pequeñas muestras de que, esta vez sí, está en el camino correcto para volver a ser campeón. El asturiano demostró -una vez más- que no pasan los años para él; nunca lo han hecho y, a este ritmo, nunca lo harán. Son 44 ya los cumplidos por el bicampeón, que recibió en el fin de semana de su cumpleaños el mejor regalo posible en forma de un monoplaza competitivo para hacer su magia.

Y es que, como el propio Alonso se encargó de recordar, él siempre pilota más o menos igual... pero esta vez sí le regalaron un buen coche. Ni siquiera necesita uno que sea superior al resto, simplemente uno que no le haga salir desde la última línea de la parrilla como sucedió el pasado fin de semana en Spa. Ese es, por otra parte, uno de los grandes misterios del Aston Martin, un coche capaz de arrastrarse en Bélgica y apenas una semana después pelear por la pole en Hungría. No está solo en esa cruzada Alonso; el propio Verstappen también sufrió en sus carnes la bipolaridad de su monoplaza con la novena posición en Hungaroring. Al neerlandés esta vez le salió cruz; al asturiano, cara.

Alonso se tomará estas semanas para descansar -la Fórmula 1 hace tres semanas de parón veraniego-, pero con una mirada más optimista de cara al futuro que hace apenas tres días. El suelo de Silverstone combinado con el alerón delantero de Budapest parece ser la combinación ganadora del Aston Martin, que pone su mirada en Zandvoort con otra actitud. Si el coche será capaz de responder en los Países Bajos, eso seguramente no lo sepa ni Aston Martin, que no tiene reparos en reconocer que no entiende cuándo su monoplaza carbura y cuándo no. A pesar de ello, el equipo verde -y Alonso- empezaron a ver un poco de luz al final del túnel en un circuito