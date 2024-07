Alonso se lleva otro disgusto con Aston Martin: "Al parar en vuelta siete ya supe que no iba a puntuar"

Fernando Alonso terminó undécimo en Hungaroring. Su compañero Lance Stroll, décimo, se llevó el único punto de Aston Martin. Pobre balance para los de Silverstone, que llegaron a Budapest con expectativas más altas y un importante paquete de evoluciones. En clasificación, las mejoras funcionaron y dejaron a Alonso y Stroll séptimo y octavo en parrilla. Pero a la hora de la verdad la alta degradación y una discutible estrategia, les acabaron condenando en carrera. Especialmente a Fernando, que acabó frustrado y muy disgustado con su equipo.

“Cuando paramos, en la vuelta siete ya supe que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con nuestro coche, un set de gomas medias y uno de duras es misión imposible. Todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia por la mañana y no sé por qué paramos en la vuelta siete. Pero ahora ya es demasiado tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes”, advirtió el piloto asturiano.

Antes de eso, durante la carrera, Fernando ya había dejado claro su enfado en la radio de su equipo.

“Nuestro coche ha sido bastante agresivo con los neumáticos todo el año, tenemos mucho desgaste. Con solo un juego de medios y de duros por la opción de guardar blandas para la clasificación, sabíamos que debíamos hacer tres ‘stints’ parecidos en cuanto a número de vueltas. En la vuelta cuatro o cinco dije en la radio que las ruedas iban mejor de lo esperado y en la siguiente me mandaron parar, así que fue una sorpresa. Después de la bandera a cuadros es fácil decir que no era lo adecuado, seguramente el equipo pensaba que era lo mejor”, ha explicó el asturiano en la zona de prensa.

“Me mandaron dejar pasar a Lance para atacar a Yuki, estuvo cerca en las últimas vueltas pero no se pudo. Es un punto para el equipo, me da igual quien lo coja”, añadió Alonso con cierto desdén. Más efusivo se mostró a la hora de celebrar la primera victoria de Oscar Piastri, con el que coincidió en su etapa en Alpine: "Me alegro mucho por él, se lo merecía. Oscar es un chico fantástico y un gran piloto. McLaren es el coche a batir desde hace algunas carreras. La pena es que entre tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista, ni cerca tampoco”.

Por último, de cara al Gran Premio de Bélgica, que la próxima semana se disputa en Spa y dará paso al parón veraniego de la F1, Alonso ha señalado que “debemos analizar todos los puntos y los cambios que hemos hecho al coche. Llegar más preparados para sacar puntos, pero está caro. Los ocho primeros puestos están bloqueados para los cuatro grandes, solo quedan el noveno y el décimo. Esta vez fueron RB y Aston Martin, otras veces están Williams, Haas o Alpine. Tenemos que mejorar”.