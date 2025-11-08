Alonso, lección magistral, pero "con mucho sufrimiento"

Fernando Alonso ha vuelto a sacar 'petróleo' de su Aston Martin AMR25 en Brasil. El asturiano, que ya dio buenas sensaciones el viernes, ha brillado contra viento y marea en la carrera sprint de este sábado en Interlagos y ha logrado un sexto puesto que eleva su moral y le impulsa al top diez de la clasificación general del Mundial.

Ha desafiado en pista al mismísimo Max Verstappen, ha resistido a la presión de los Ferrari y aunque ha acabado sucumbiendo ante el neerlandés de Red Bull y también contra Leclerc, ha cruzado la meta por delante de Hamilton, después de una magistral gestión de sus limitados recursos.

"Ha sido más un sufrimiento que diversión, porque encontramos zancadillas en toda la sprint", ha resumido Alonso en DAZN. Ha revelado que los obstáculos empezaron ya desde el principio: "Las casillas de la posición 5ª y 7ª estaban totalmente mojadas y las demás secas. Tuvimos una desventaja astronómica en la primera salida", ha explicado.

En la primera parte de la carrera Fernando decidió una estrategia conservadora: "Apostamos por las medias, creíamos que durarían más, porque habría degradación y nos daría capacidad de sumar o adelantar, pero con la bandera roja todo cambió. Tuvimos que decidir. Si ponías medio, no habría para la carrera del domingo, que es la principal y la que reparte más puntos. Nosotros tuvimos que colocar unas blandas y eso nos hizo ir más despacio, no tenía ritmo para frenar a los Ferrari", relataba Alonso.

"No sabíamos qué neumático era mejor, con la FP1 como único libre no lo pruebas. Todo es por sensaciones y vimos que el medio era el neumático. No los hay ilimitados, reservamos alguno para carrera para ver si podemos conseguir algo",ha añadido.

Con todo, el resultado es muy valioso. "Sexto y tres puntos, lo hubiese firmado antes de la carrera. Pero fueron más sufridos de lo que pensaba", ha dicho Alonso, que tardó nueve grandes premios en sumar sus primeros puntos esta temporada, en el Circuit de Barcelona, y ahora suma 40, a solo 1 del noveno puesto que ocupa Nico Hulkenberg en la general del campeonato.