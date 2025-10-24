Alonso le explica a Russell su foto viral en la funda del movil

En el Gran Premio de México y antes en Estados Unidos, Alonso sorprendió a propios y extraños con un detalle que rápidamente se volvió viral: la funda de su teléfono móvil mostraba una fotografía suya junto a George Russell.

La instantánea fue captada mientras Alonso hablaba por teléfono y, en pocas horas se viralizó en las redes sociales. Cuando se enteró del asunto, el propio Russell reaccionó con sorpresa. ""¡¿Qué?! ¿Esto es real? ¿O esto es... ¿Sólo yo? No, algo no es... Quiero decir, Fernando y yo tenemos una buena relación, pero ¿relación de funda de móvil? No...".

A continuación, el piloto de Mercedes compartió la foto en Instagram, comentando: "Gusto impecable, amigo". Y después colgó un vídeo de ambos andando juntos en el paddock con el siguiente mensaje: "Fue genial encontrarme con los fans en México".

"¿Quieres que te lo firme?" bromeó Alonso al acercarse a Russell: "Mi sobrina me hizo una foto en Miami y desgraciadamente estás tú ahí", le dijo. "Te la firmo encantado si quieres", replicóRussell. "Estaba seguro de que era fake", admitió.

Más tarde, con sorna, Alonso comentaba en las redes sociales sobre la 'misteriosa' foto de Russell: "Típica desinformación de la F1. Cuando ves el 5% de la imagen y te pierdes el 95%, todo se descontrola. No revelaré el 95% que falta en la imagen. Nadie lo sabrá nunca", zanjó Fernando.