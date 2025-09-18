Alonso lamenta su mala suerte: "Este año ya llevamos 22 puntos perdidos"

Fernando Alonso volvió a verse sacudido por la mala suerte en el Gran Premio de Italia. El asturiano se vio obligado a abandonar después de que su monoplaza sufriera problemas en la suspensión. La salida de pista de Lando Norris en el primer giro provocó que la grava apareciera en el trazado. En los siguientes giros, una de las piedras acabó golpeando el monoplaza de Aston Martin.

DNF en Italia

Tras el calvario en Monza, Fernando se prepara para afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. A pesar de que Alonso conocía el motivo de la retirada en Italia, no sentía alivio por no poder cruzar la meta. "No, la verdad es que no. Quiero decir, me lo dijeron ya el lunes o el martes después de la carrera. Yo ya sabía que no era de las curvas. Fue solo un fallo de la suspensión. Si no fue algo de producción o de control de calidad, obviamente es mejor" las palabras de Alonso fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

La desdicha de Alonso

Alonso se lamentó tras el Gran Premio de Italia, uno de los principales problemas de este curso ha sido la perdida de puntos por factores externos al piloto. "Es solo mala suerte, es una piedra. Es una parte física del coche que no fue reforzada. Pero, sí, nada que podamos hacer ahora. Desafortunadamente, otra mala suerte, y puntos que perdimos en carrera" añadió.

A pesar del trabajo del equipo británico, Alonso aseguró que no se podría haber hecho nada para evitar el incidente. "Siempre va a estar expuesto a algunos objetos externos que pueden ir hacia el coche. Pero creo que eso nos pasó sucede en uno de cada diez millones de casos. Así que esperamos que en diez millones de carreras tengamos otro fallo como ese".

Los puntos perdidos

"Este año ya llevamos 22 puntos perdidos, creo, es una pena que no podamos terminar las carreras por méritos propios cuando estamos en los puntos. Y luego cuando vamos lentos, porque no somos competitivos, normalmente las cosas siempre van bien hasta la bandera a cuadros y no sumamos puntos" zanjó Alonso.