Alonso insiste: "Necesitamos mejorar el rendimiento del coche"

Alonso consiguió acabar la carrera en el Gran Premio de Japón a diferencia de lo que había ocurrido en los fines de semana anteriores. Además, el piloto español consiguió pelear contra Pierre Gasly (Alpine) durante las primeras vueltas. Fernando consolidó la undécima posición y cruzó la meta unas vueltas más tarde.

Paso adelante para Alonso

"En la primera mitad de la carrera tuve a Gasly a un segundo y luego a Tsonuda cerca durante la segunda mitad de la carrera, así que no podía cometer ningún error" explicó el asturiano. "Suzuka es un circuito fantástico y disfruto mucho correr aquí, pero es muy difícil adelantar en esta pista. Necesitamos mejorar el rendimiento de nuestro coche de cara al futuro y estoy deseando que esto ocurra" añadió Alonso.

Mejoras en Aston Martin

Los roles en carrera entre los pilotos de Aston Martin se ha intercambiado. Mientras que Fernando sufrió en las dos primeras carreras de la temporada, Stroll estaba en sintonía con el monoplaza. En Japón los papeles se intercambiaron y el piloto canadiense sufrió durante el Gran Premio.

Lance Stroll ya cuenta con dos puntos en su marcador, mientras que Alonso todavía no ha conseguido ninguna: "Al final, no pudimos hacer mucho hoy; intentamos recuperar algunas posiciones al principio, pero no fue posible" comentó Stroll. Aston Martin deberá trabajar a fondo en el monoplaza si quieren ascender posiciones en el Campeonato de Constructores de la temporada.