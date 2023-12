Alonso, impagable para Aston Martin

Mike Krack, el jefe de equipo de Aston Martin F1, ha hecho un balance de 2023 y el luxemburgués se ha mostrado muy satisfecho del comportamiento de su escuadra, con elogios para Fernando Alonso y a Lance Stroll.

Krack repasa con entusiasmo la temporada desde el primer día: "Las primeras seis carreras fueron increíbles, pero sabía que vendrían momentos difíciles. Fuimos realistas y tratamos de gestionar las expectativas. La competencia en la F1 es feroz. Algunos equipos muy buenos que no empezaron tan bien la temporada inevitablemente harían frente a sus problemas y nos presentarían batalla pelea. Sabíamos que sería más difícil. La mitad del año fue difícil para nosotros, pero quizás lo pareció más por el inicio que tuvimos. Los niveles de expectativas aumentaron enormemente. ¿Imagínese si nuestra temporada no hubiera comenzado con seis podios en los primeros ocho grandes premios, sino que hubiera comenzado con uno? Si ese hubiera sido el caso, entonces lo que sucedió en las citas 9, 10, 11 y 12 no habría causado un gran contraste. Si consigues 23 puntos en la primera carrera, es comprensible que el nivel de expectativas aumente".

El directivo reconoce también que en el ecuador de la temporada se pasó una pequeña crisis: "Para mí, ese período fue un desafío porque era necesario comprender lo que estaba sucediendo. Tienes que alejarte y mirar el panorama con más perspectiva. ¿Están otros mejorando enormemente? ¿No estamos progresando lo suficiente? Tienes que ser honesto en tus evaluaciones, hacerte preguntas difíciles, llegar a un entendimiento y luego asegurarte de que todos en el equipo también comprendan la situación, se mantengan unidos y resuelvan la situación. Lo dije varias veces, el objetivo para el resto de la temporada era entender el coche y revertir la tendencia. Pensé que si pudiéramos volver al podio en la segunda mitad del año, sería un logro fantástico. Lo hicimos dos veces, pero todos aún quieren más".

Krack asegura que supieron reaccionar para reconducir la situación y que eso les permitió ganar confianza: "Al final de la temporada entendíamos el coche, pero sería un error decir que entendíamos absolutamente todo sobre el AMR23. Hemos entendido muchas cosas, sabemos lo que queremos hacer para 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año, pero eso no significa necesariamente que vayamos a estar en el estreno de la temporada en Bahréin el próximo año y vayamos a luchar por ganar la carrera".

Para el jefe de equipo, las prestaciones de Alonso y de Stroll en los malos momentos fue inmejorable: "Mi admiración es absoluta hacia los pilotos de este año. Nos han hecho un mejor equipo. Creo que descubres más sobre su carácter en las carreras difíciles. México fue un buen ejemplo. Después de esa carrera, fueron constructivos en las reuniones y nos apoyaron cuando hablaron con los medios. Podrían haber sido muy negativos en la prensa, y nos lo habríamos merecido por no haberles proporcionado un coche competitivo ese fin de semana, pero no lo hicieron. En cambio, ambos mostraron su fe en los objetivos a largo plazo y en el camino en el que nos encontramos. Eso es destacable. En otros equipos, a menudo se ve a los pilotos acudiendo a los medios para echarle la culpa al equipo por los malos resultados. Lance y Fernando no han adoptado esa mentalidad. No son los pilotos, por un lado, y el equipo, por el otro. Los pilotos son parte del equipo. Creo que, en este sentido, quizás seamos un poco diferentes de nuestros competidores".

Y finalizó poniendo el foco en Alonso y todo lo bueno que ha aportado: "Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente extraordinario. Él nos impulsa y nos hace mejores; en realidad, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana. La experiencia que aporta es impagable, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que aparecen un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar. Tenerlo merodeando detrás de ti proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar. Estoy deseando ver lo que podrá hacer en 2024 ahora que ha tenido un año para integrarse por completo en Aston Martin".