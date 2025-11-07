Alonso, ilusionado: "Ojalá podamos mantener este nivel mañana"

Fernando Alonso saldrá desde la quinta plaza este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Sao Paulo y aseguró que "el coche se notaba bien en el entrenamiento libre" y que, por ende, "el quinto es un gran resultado".

"Sienta genial estar de nuevo aquí en Interlagos", declaró el asturiano en el circuito en el que hace veinte años se convirtió en el primer -y hasta ahora el único - español en ganar un Mundial. "Este circuito siempre ha sido muy especial para mí", comentó el doble campeón del mundo. "El coche se notó bien en el primer entrenamiento libre y el hecho de haber alcanzado la SQ3 y haber acabado quinto es un gran resultado", opinó.

El español Fernando Alonso de Aston Martin durante el segundo día de actividades del Gran Premio de Formula Uno en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira / Sebastiao Moreira / EFE

El piloto ovetense -duodécimo en el Mundial, con 37 puntos- arrancará por detrás de los McLaren y de los Mercedes; y al lado del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sexto en parrilla. Lando Norris lo hará desde la 'pole', dos puestos por delante del otro piloto de la escudería de Woking, el australiano Oscar Piastri. El debutante Andrea Kimi Antonelli sale segundo y su compañero, George Russell, cuarto.

"Hoy fue un buen impulso para el equipo y una forma positiva de empezar el fin de semana de carreras", aseveró Alonso. "Ojalá podamos mantener este nivel de rendimiento mañana, pero nunca sabes lo que puede pasar aquí", apuntó.