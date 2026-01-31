Ilusión desbordada con el AMR26: "Está a otro nivel"

Para bien o para mal -todavía es insultantemente pronto como para saber su rendimiento real-, el AMR26 de Aston Martin no ha dejado a nadie indiferente. Desde la competencia directa a expertos, miembros del equipo o aficionados; todos coinciden en que Adrian Newey ha creado un monstruo distinto al resto de la parrilla. Es un coche radical.

Las primeras vueltas completadas en el Circuit confirmaron las buenas sensaciones de Aston Martin este invierno. Lance Stroll sacó a pasear por primera vez al AMR26 el jueves, mientras que Alonso se encargó de completar hasta 61 vueltas el viernes sin apenas buscar tiempos. La noticia positiva, la fiabilidad aparente del motor Honda; la escudería verde no acusó problemas en la unidad de potencia que era lo que más preocupaba a Aston Martin antes de llegar a Barcelona. La prueba se superó con seguridad.

Imágenes del nuevo Aston Martin / ASTON MARTIN

Cerrado el capítulo de Barcelona, Aston Martin se prepara para un día de filmación que aprovecharán para afinar más cosas. Queda mucho trabajo por hacer y la proximidad de los tests de Bahréin asusta, pero el equipo tiene una línea clara marcada por el mismísimo Adrian Newey. Y con el ingeniero a los mandos, la seguridad de estar haciendo lo correcto se acrecienta.

Sensaciones positivas

Las sensaciones en Aston fueron, en general, positivas. No hay más que ver la cara de felicidad de Alonso al bajarse del AMR26 para confirmarlo. “Ha ido bien, es emocionante volver al coche después del invierno. Para nosotros es el primer día, otros habían hecho filming days o shakedowns en enero y luego llevaban toda la semana, pero para nosotros era el primer día", explicó. "Tuvimos un día positivo, son más de 60 vueltas y el coche responde bien. Es un primer día y queda mucho por delante”, confirmó el asturiano.

No solamente Fernando valoró positivamente las primeras impresiones del AMR26. Neil Zambardi-Christie, jefe de fabricación de Aston Martin, también tomó la palabra: "El AMR26 es mi 25º coche en la Fórmula 1, pero mi primer coche "Newey". Ha habido coches geniales a lo largo de los años y un par de sorpresas, pero este es de otro nivel", anunció. "El diseño y la atención al detalle son increíbles, pero lo que es más impresionante es la forma en que todo el equipo ha estado a la altura de los desafíos creados por los diseños y los plazos involucrados".

Y explicó: "Todos los miembros del personal han participado en esto, desde los limpiadores de la fábrica hasta los directores técnicos, porque es un esfuerzo de equipo y todos deberían estar orgullosos de lo que hemos creado. Mucha gente ha trabajado horas incansables durante meses para llegar hasta aquí, y el esfuerzo que soportan ellos, sus familias y seres queridos se subestima enormemente. Sin embargo, su compromiso, dedicación y trabajo arduo nos han traído hasta aquí. Por eso, merecen mucho más reconocimiento del que probablemente recibirán jamás, pero es un enorme agradecimiento de mi parte a todos mis colegas. Un fantástico esfuerzo de equipo del que estoy orgulloso de ser parte. El tiempo dirá si es bueno, pero si va tan rápido como parece, podríamos tener un buen año...", finalizó.

También se sumó a esas palabras Mike Krack, ingeniero jefe de pista de Aston: "Ver el debut de un coche nuevo siempre es emocionante. En los últimos días hemos trabajado duro y aún queda mucho por hacer, pero creo que podemos respirar aliviados y estar contentos de haberlo estrenado. Un gran momento para el equipo y un reconocimiento al esfuerzo de todos", admitió.

El AMR26 de Aston Martin, en acción / Aston Martin

Destacó la importancia de su alianza con Honda: "Obviamente, estamos en una situación especial porque damos la bienvenida a Honda, nuestro nuevo socio para motores, y porque fabricamos nuestra primera caja de cambios después de muchos años. Es un cambio enorme, pero ahora somos un equipo de fábrica y contamos con Adrian Newey, así que es muy emocionante. Pero sí, cuando el coche sale de boxes, es un buen momento. Sin embargo, después de 30 segundos, todos se preguntaban: "¿Cuándo podemos hacer pruebas de rendimiento? ¿Y cuándo será el siguiente paso?". Un primer paso completado con éxito para Aston Martin, que promete ilusionar a sus aficionados con cosas grandes este 2026.