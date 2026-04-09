Alonso, Hamilton, Verstappen: el cambio de guardia que acecha en la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se ha puesto en marcha con un controvertido cambio de reglamentación que ha cambiado por completo el panorama del campeonato. Por otro lado, apenas ha habido movimientos en los volantes, después de la movida 'silly season' que removió la parrilla en 2025, con grandes movimientos como el de Lewis Hamilton a Ferrari tras media vida en Mercedes.

Inmersos en los cambios en los coches, el paddock no parece por el momento preocuparse por el mercado de fichajes de cara a la siguiente campaña, aunque la F1 podría enfrentarse a un auténtico cambio de guardia con tres bajas de alto nivel planeando en el horizonte: Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

De los tres, quizás el de Verstappen es el nombre que más sorprendería ver fuera del Mundial, teniendo en cuenta que solo tiene 28 años y un multimillonario contrato con Red Bull hasta 2028, pero lo cierto es que el neerlandés ya ha dejado caer la posibilidad de abandonar la F1.

Max Verstappen durante el fin de semana en Japón / Europa Press

Max ha sido uno de los pilotos que se ha mostrado más crítico con el cambio de reglamentación en el que la pericia de los pilotos ha pasado a un segundo plano para convertirse en gestores de la energía de un motor 50% eléctrico. El de Red Bull ha llegado a comentar que la nueva F1 es "Fórmula E con esteroides".

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", explicaba en una entrevista reciente.

El cuatro veces campeón del mundo tiene contrato hasta 2028 pero también cláusulas que le permitirían dejar el equipo si los resultados no acompañan.

Lewis busca reencontrarse

Por otro lado está Lewis Hamilton. El piloto británico apostó en 2025 por un cambio de aires y puso rumbo a Ferrari, en un movimiento arriesgado que no empezó de la mejor manera. Después de un curso gris, el de Stevenage dice haber cambiado la mentalidad y encontrarse "más joven que nunca".

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari / EFE

"Me siento muy fresco, mientras que Arvid (Lindblad) dice que tiene 18, yo siento que tenga 18 también, todo está en la cabeza. Me siento genial", explicó antes de que arrancara el Mundial. En las primeras carreras de este curso se ha mostrado competitivo e incluso ha llegado su primer podio de la 'Scuderia', pero lo cierto es que es el piloto más veterano de la categoría, solo por detrás de Fernando Alonso, el que fuera su compañero en McLaren Mercedes en su debut en la F1 en 2007.

El futuro de Alonso

El asturiano es el tercero que podría 'colgar las botas' próximamente. A sus 44 años (cumplirá 45 en julio) es, con diferencia, el más mayor de la parrilla y atesora una larga trayectoria que se vio interrumpida durante un par de temporadas, antes de regresar al Mundial de la mano de Aston Martin.

Personalidades que lo conocen bien, como el expiloto Felipe Massa, consideran que Alonso debería cambiar de aires. "No creo que Fernando sea un piloto que tenga que estar en la Fórmula 1 para estar luchando en la parte de atrás. Hay tantas otras categorías en las que puede disfrutar y divertirse", decía en una entrevista a SPORT.

Alonso ha repetido en incontables ocasiones que estaba en pista para ser competitivo pero en el contexto actual, es complicado pensar en una mejora a corto plazo de Aston Martin.

Fernando Alonso durante el GP de Japón / Europa Press

Por otro lado, el ovetense acaba de ser padre de su primer hijo, Leonard, aunque según afirmó, esa nueva situación familiar, junto con la mala dinámica de su escudería, no parece que vayan a suponer cambios en la actitud del piloto. "Llevo 23 años luchando por el Mundial de F1 con coches que ni siquiera están en el Top 4", dijo en unas declaraciones recientes en las que afirmó también que "la paternidad no va a cambiar nada para mí. Soy el mejor en el arte de la paciencia".

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Tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton tienen contrato solo hasta 2026, igual que Alex Albon y Carlos Sainz en Williams, Nico Hulkenberg o el propio George Russell, aunque en su caso, con una cláusula para activar una temporada más. Otros de los veteranos del paddock, Checo Pérez y Valtteri Bottas, se han puesto al frente del nuevo proyecto de Cadillac con un modelo de contrato multianual.