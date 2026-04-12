De Alonso a Hamilton… y ahora Antonelli: los pilotos más jóvenes en liderar la Fórmula 1

No hay duda alguna de que Mercedes se encuentra en un momento brillante. La escudería de Brackley recuerda cada vez más a aquella que fue durante mediados de la década pasada, en la que Lewis Hamilton arrasó llevándose seis títulos mundiales. Sus dos pilotos se encuentran en total sintonía con el W17 y la fábrica parece haber entendido a las mil maravillas como funciona la nueva era de la Fórmula 1, que tantas ampollas está levantando entre los aficionados y gran parte de los pilotos de la parrilla actual. De hecho, Kimi Antonelli ha hecho historia al liderar el mundial y

En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria, y se postuló como el primer líder del campeonato. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a Antonelli. El italiano se llevaba en Shangái su primer mejor crono en una 'qualy', convirtiéndose en el piloto más joven en llevarse una pole (19 años, 6 meses y 18 días). Aquel mismo domingo, cumplía el sueño de toda una vida: ser vencedor de un Gran Premio en la Fórmula 1. Con tan solo 19 años, 6 meses y 19 días.

Kimi Antonelli celebra su victoria en Japón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En Japón, tercera cita del curso, el italiano volvió a ganar y logró colocarse como líder del campeonato antes del parón forzado debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí tras el estallido del conflicto bélico que azota Oriente Medio. En Miami (del 1 al 3 de mayo), Kimi aterrizará como el piloto más joven de la historia en liderar un mundial de Fórmula 1 (19 años, 7 meses y 4 días), superando el récord que ostentaba desde 2007 Lewis Hamilton (22 años, 4 meses y 6 días).

De hecho, también ha superado a leyendas como Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen o el mismísimo Fernando Alonso, actualmente séptimo en el ránking, que logró situarse en esta selecta lista tras el GP de Malasia de 2005, campeonato que finalmente terminaría llevándose, el primero de sus dos títulos con Renault. Como dato curioso, este 'Top-10' contiene a cuatro pilotos de la parrilla actual, puesto que también se encuentran en él Max Verstappen (8º), Oscar Piastri (9º) y Charles Leclerc (10º).

El 'Top 10' de pilotos más jóvenes en liderar la F1 Kimi Antonelli (19 años, 7 meses y 4 días)- GP de Japón 2026 Lewis Hamilton (22 años, 4 meses y 6 días) - GP de España 2007 Bruce McLaren(22 años, 5 meses y 8 días) - GP de Argentina 1960 Sebastian Vettel (23 años, 4 meses y 11 días) - GP de Abu Dhabi 2010 Kimi Raikkonen (23 años, 5 meses y 6 días) - GP de Malasia 2003 Robert Kubica (23 años, 6 meses y 1 días) - GP de Canadá 2008 Fernando Alonso (23 años, 7 meses y 20 días) - GP de Malasia 2005 Max Verstappen (23 años, 7 meses y 23 días) - GP de Mónaco 2021 Oscar Piastri(24 años y 14 días) - GP de Arabia Saudí 2025 Charles Leclerc (24 años, 5 meses y 4 días) - GP de Bahrein 2022

Antonelli, el 'niño maravilla'

La realidad es que el italiano está rompiendo una gran cantidad de estadísiticas en el inicio de este 2026. El italiano también se ha colado en el selecto 'top' de pilotos que tras su primera victoria consiguieron una segunda (en su caso, China y Japón). Tan solo nueve pilotos lo han conseguido a lo largo de la historia, el primero de ellos, Alberto Ascari. Lo consiguió con Ferrari, en la segunda temporada de la F1, en 1951. Se impuso en Alemania y en Italia. En la parrilla actual también hay dos pilotos que lo han logrado: Lewis Hamilton (GP de Canadá y GP de Estados Unidos en 2007) y Charles Leclerc, en el año 2019.

Pero la magnitud del talento de Antonelli ya se pudo intuir el pasado curso. En 2025, el italiano superó dos registros que recaían en manos de Max Verstappen: el de piloto más joven en hacer la vuelta rápida (18 años, 7 meses y 12 días) y el de líder más joven en carrera (18 años, 7 meses y 12 días), ambos cosechados en Suzuka. Sin duda, el trazado japonés se le da de fábula al italiano.