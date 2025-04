Son semanas de sabor agridulce para Fernando Alonso con Aston Martin. Si bien el equipo británico no ha arrancado como esperaba el inicio de curso en 2025, el futuro es esperanzador con las vistas puestas en la próxima temporada. Resignado a una nueva temporada de transición, el piloto asturiano asume su rol a la espera de poder dar el gran salto en 2026.

Y es que a pesar de la negra realidad de Aston Martin, Alonso no pierde la motiviación. Es más, quizás puede que tenga aumente conforme pasan las temporadas; el asturiano sigue confiando en el proyecto de Lawrence Stroll para terminar consiguiendo la tercera corona en 2026... o puede que incluso más allá de ese año.

Este jueves se ha celebrado en el circuito de Yeda Corniche las ruedas de prensa habituales previas al fin de semana en Arabia Saudí. En clave Aston Martin, los de la escudería británica llegan a la quinta prueba del campeonato tras un paso decepcionante por Bahréin, aunque esperan que las características del trazado de Yeda puedan favorecer las características del monoplaza verde.

Arabia, un fin de semana más esperanzador

Fernando Alonso fue uno de los protagonistas del media-day de la Fórmula 1 donde pudo responder a las preguntas de los medios desplazados. En declaraciones recogidas por Motorsport, el asturiano analiza el inicio de temporada de Aston Martin este 2025: "Los primeros fines de semana han sido complicados. Todavía estamos descubriendo el coche y algunas de sus debilidades. Diría que en las cuatro primeras carreras las curvas de baja velocidad eran nuestro punto débil, pero también nos preocupa el rebote y otros problemas que tenemos de vez en cuando".

Alonso habla sobre su futuro: "Correré en 2026 sin duda, después no lo sé" / Associated Press/LaPresse / LAP

A pesar de las complicaciones sufridas durante las primeras carreras de la temporada, el equipo de Lawrence Stroll llega a Yeda con optimismo: "Estamos trabajando duro en mejorar en ese sentido. Aquí en Yeda hay muchísimo agarre, curvas de alta velocidad... En general debería ser un buen fin de semana o un mejor fin de semana", analiza. "Creo que en Fórmula 1 nunca hay una solución suficientemente rápida para tus problemas. Los rivales son rápidos y también están trabajando para solucionar sus problemas y siempre va a ser una carrera por el desarrollo. Ya tenemos algunas ideas y algunas afectarán a la configuración que probaremos durante este fin de semana".

Optimista de cara al futuro

De cara al futuro, Fernando Alonso es optimista. Lo es, en parte, gracias a la llegada de nombres propios como Adrian Newey al equipo y por la importante inversión económica realizada por Lawrence Stroll estos años: "Como he dicho muchas veces, nuestro túnel de viento ya lleva un par de semanas funcionando. Tenemos a Adrian Newey en el equipo, Honda, una nueva normativa, hay muchísima motivación", explica antes de analizar su rol en Aston Martin. "Creo que en el fondo depende de él. Él tiene que ser quien tome la decisión, tiene suficiente experiencia, suficiente conocimientos para saber qué es lo mejor. Creo que él está trabajando sólo en 2026 y si él ha decidido eso, lo apoyo por completo", concluyó.

De momento, habrá Alonso hasta 2026 -su último año de contrato con Aston Martin-, aunque el piloto más longevo del paddock no descarta seguir más allá del próximo año: "Por eso mantuvimos la opción abierta de seguir más allá de 2026. Quería competir este año y el siguiente, sin duda. Por la normativa, experimentar las normas de 2026, la llegada de Honda y la sorpresa de Adrian Newey. Hay hechos que me llaman la atención. Después no lo sé; iré temporada a temporada y veré cómo me siento. Ahora mismo estoy muy motivado, pero quizás no sea el caso en 3 o 4 años y no puedo comprometer al equipo. Vamos hacia adelante, cuando llegue el momento podremos hablar con honestidad para ver qué es lo mejor para el equipo, si es en el monoplaza genial, si es en otra posición seré el primero en levantar la mano cuando no sea rápido". La mentalidad de un ganador dispuesto a aguantar hasta 2026 para coronarse por tercera vez... o incluso más allá de la próxima temporada.