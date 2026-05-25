Alonso solo habla para la F1: "Quizá en Mónaco haya esperanza"

Por primera vez, Fernando Alonso no habló para los micrófonos de DAZN este fin de semana en el Gran Premio de Canadá. El asturiano, que sufrió su tercer abandono en cinco pruebas este año, dejó que fuera el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, el que explicara el motivo de su retirada y más tarde solo atendió a la televisión oficial de la F1.

A diferencia de lo que ocurrió en Australia y China, donde su KO en carrera se debió a problemas de fiabilidad, en Montreal se bajó del coche después de 30 vueltas por un defecto del asiento. “No estaba cómodo. El equipo trabajó para hacer modificaciones desde el sábado, pero no fue suficiente. Si estás incómodo no puedes conducir y el equipo decidió que abandonase. No peleaba por puntos... y fue una decisión lógica”, aclaró de la Rosa.

Sin ritmo

"Más que el abandono, lo frustrante fue el ritmo. Tuvimos una buena salida, pero poco a poco nos fuimos quedando atrás y volvimos a nuestra posición natural. No teníamos el ritmo necesario para mantener ese buen inicio", resumió Alonso más tarde para la Fórmula 1.

Fernando protagonizó una salida épica desde el fondo de la parrilla, ganando hasta nueve posiciones para escalar hasta el 12º puesto, llegando a meterse en el top diez en las primeras vueltas, hasta que poco a poco fue volviendo a la gris realidad de Aston Martin. "Fue divertido. La salida y ganar posiciones. Podemos arriesgar más que los demás", explicó.

"Nos hemos quedado fuera de los puntos, pero bueno, ya veremos qué pasa en la próxima carrera. Creo que ha sido un fin de semana un poco mejor que los últimos. Un poco más competitivo. A ver si podemos mantener esta tendencia", dijo, en clave positiva.

“La próxima es Mónaco. Un circuito muy diferente y muy lento. El motor tendrá un poco menos de importancia. Así que quizá haya algo más de esperanza", se despidió.